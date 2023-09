Amici 21, le rivelazioni di un allievo su storie d’amore e di tradimenti. Come tutti sanno le vicende dei talentuosi ragazzi che partecipano alla famosa scuola di canto e danza sono caratterizzate da nuove amicizie, relazioni, liti e tanto tanto altro. Non si parla, ovviamente, solo delle performance dei giovani e del rapporto, a volte conflittuale, con gli insegnanti. C’è tanta vita nel dietro le quinte, come confermato da uno dei protagonisti dell’edizione 21.

Il ballerino ha avuto una relazione con un’allieva. Fin qui niente di strano. Il fatto è che lei in quel momento stava insieme ad un altro protagonista proprio di Amici… Successivamente i due si sono lasciati, ma adesso la storia del tradimento è venuta a galla. A rivelare tutto è stato Fabrizio Corona che ha lanciato lo scoop su Telegram. E poi ha invitato il diretto interessato in una live su Instagram…

Le rivelazioni di Corona sulla relazione di Nunzio con Cosmary

Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha lanciato lo scoop su Telegram: “Tutta la verità su Cosmary Fasanelli. Ragazzi, oggi pubblichiamo un’anticipazione della clamorosa intervista a Nunzio Stancampiano, ballerino di Amici, ex fidanzato di Cosmary Fasanelli. Tra i vari contenuti importanti e tutte le verità sulla storia con Cosmary, il ballerino racconta di essere stato, all’inizio della sua frequentazione, l’amante di Cosmary, mentre stava con Alex Wyse, star di Amici e pupillo della De Filippi“.

“Presto vedrete la puntata integrale – le parole di Corona – ma adesso raccontiamo un po’ di quello che è successo tra questi tre ragazzi. Come vedete lui è qui per raccontare quello che è accaduto. Oggi lui ci ha dato una notizia particolare. Lui stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Poi Cosmary ha conosciuto lui fuori dal programma, mentre Alex era ancora dentro in gioco. Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio…“.

Nunzio era l’amante di Cosmary inizialmente mentre lei stava ancora con Alex 😭 pic.twitter.com/oQgKe81UFT — AMICI NEWS (@amicii_news) September 17, 2023

Fabrizio Corona prosegue il discorso e Nunzio conferma tutto annuendo: “Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi? Possiamo dirlo che ha avuto le corna?”. A quel punto il ballerino si è limitato ad annuire restando in silenzio. “Bene – conclude Fabrizio Corona – Alex benvenuto nel mondo dei cornuti“. Come molti sanno un mese fa Nunzio e Cosmary si sono lasciati. Il ballerino ha tentato di riconquistare la ragazza, ma senza riuscirci.

