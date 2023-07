“Una delle voci più belle di Amici finita a cantare nei paesini con 16 euro di budget e una zattera come palco. Speriamo di assistere alla sua rivoluzione nel giro di un paio di anni”, ha scritto un commentatore social dopo aver visto il video della cantante che fino a poco tempo fa si esibiva in tv, nel talent di Maria De Filippi. Quel video in cui l’ex allieva di Lorella Cuccairni si esibisce a una festa di paese ha acceso la polemica tra i fan social del programma. Molti sostengono infatti che la cantante sia stata abbandonata in primis dalla trasmissione stessoa che non le ha dato la possibilità di essere rilanciata.

“Uno spreco davvero. Ha tantissimo potenziale ed è un peccato che non riesca a emergere”, ha scritto un utente che spera di assistere alla rinascita della cantante. E ancora: “Davvero un gran peccato, ma dopo Emma e Alessandra Amoroso, Amici non è stato più in grado di aiutare i propri artisti finito il percorso nella scuola. Un caso lampante è quello di Annalisa: ha avuto la rivalsa solo ora, a distanza di anni”; ”Purtroppo in Italia vanno avanti i personaggi e non le voci”.

Amici, scoppia la polemica su una cantante dopo il video a una festa di paese

“Un talento simile non valorizzato per quello che è realmente. Che peccato, speriamo in un cambiamento”, ha scritto un altro fan di Sissi. Sì, è proprio Sissi a essere finita adesso al centro di numerosi tweet. È stata una delle protagoniste di Amici 21 dove si è fatta notare per la sua bravura e la sua voce, apprezzata da tutti.

Anche da Lorella Cuccarini, che appunto guidava la sua squadra. Sissi era riuscita ad arrivare alla finale di quella edizione del programma di Maria De Filippi e ottenuto il premio della Critica. Aveva anche lanciato qualche singolo di successo e in fondo è passato solo un anno e mezzo da Amici ma sembra già essere finita nel dimenticatoio.

Una delle voci più belle di amici finita a cantare nei paesini con budget 16€ e una zattera come palco speriamo di assistere alla sua rivoluzione in un paio d’anni pic.twitter.com/6MBn58MA38 — creestina (@creeestina) July 15, 2023

E la ‘colpa’ sarebbe anche degli autori del talent stesso, sostengono i suoi fan come abbiamo visto dal tenore dei commenti. Per esempio, a differenza di altri cantanti che hanno preso parte al talent show di Canale 5, Sissi non ha conquistato un posto nella scena musicale e non ha avuto la possibilità di approdare al Festival di Sanremo. Con il suo potenziale, invece, potrebbe tranquillamente calcare i palchi più importanti.