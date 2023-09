Bellissima notizia per il pubblico di Uomini e Donne, infatti una coppia è tornata insieme. L’annuncio è stato fatto dai diretti interessati attraverso il social network Instagram e tutti sono rimasti senza parole. Infatti, non sembrava fosse una cosa imminente invece a sorpresa ecco che sono usciti a galla l’uno al fianco dell’altra. E hanno usato parole molto dirette per far capire che finalmente il sereno è tornato improvvisamente.

I volti di Uomini e Donne hanno fatto impazzire di gioia i telespettatori del dating show di Maria De Filippi. La coppia è tornata insieme e nelle scorse ore l’hanno voluto far sapere a tutti: “Abbiamo chiarito, volevamo dare giustificazioni riguardo quello che ci è successo. Abbiamo avuto delle divergenze, abbiamo litigato tanto, non ci siamo sentiti per qualche giorno”. Ma non sono state le uniche dichiarazioni.

Uomini e Donne, una coppia è tornata insieme

Questi ex Uomini e Donne sono riusciti ad appianare le difficoltà e questa coppia è tornata felicemente insieme. Come riportato dal sito Fanpage, lei ha rivelato: “Qualcuno ha fatto un colpo di testa, ha scritto cose che non serviva scrivere sui social”. Mentre l’uomo ha voluto dire ancora: “Volevamo dire a tutti che abbiamo chiarito. In questi giorni abbiamo risolto i problemi e siamo tornati più uniti che mai“.

Parliamo di Antonella Perini e Luca Panont, che dunque sono tornati insieme. In passato l’ex protagonista di UeD aveva invece svelato così la rottura: “Vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”. Ma ora il sereno è finalmente tornato in questa coppia.

I due hanno annunciato questa bellissima notizia, facendosi vedere al mare, sdraiati sulla spiaggia. Sono stati in vacanza in Sardegna e sono apparsi molto sorridenti, questo fa capire che tutti i problemi sono stati definitivamente cancellati.