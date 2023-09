Ida Platano e Alessandro Vicinanza, amore a gonfie vele. Per chi avesse ancora dei dubbi, anche nelle ultime ore, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno confermato che le cose vanno alla grande. Su Instagram hanno risposto a qualche curiosità dei fan. “Cosa farai quando ti lascerà Ida?”, ha chiesto un fan all’ex cavaliere. E lui, ironico ma neanche troppo mentre lei se la rideva: “Piangerò sicuramente”. Sempre sui social la ex dama è alle prese con i soliti hater.

Hater che giudicano senza sapere nulla il suo ruolo di madre e attaccano gratuitamente il figlio Samuele. A queste condizioni Ida Platano non ci sta, non c’è mai stata, e ha preso a condividere messaggi e nomi di chi si permette di insultarla. Ma commenti velenosi a parte, continua a essere sempre molto amata dai fan di Uomini e Donne, che ora possono esultare: il suo ritorno in studio è ufficiale. E pure imminente.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, è ufficiale

Non da sola, ma con il suo Alessandro Vicinanza: Ida Platano farà di nuovo visita a Maria De Filippi & Co. Lì, in quello studio, tutti hanno visto nascere il loro amore fino a quando, 8 mesi fa circa, hanno deciso di viversi la loro storia fuori, lontano dalle telecamere.

Ma a quanto pare i due ex protagonisti del programma non si limiteranno a raccontare come hanno trascorso la loro prima estate d’amore, ma faranno anche un annuncio importante. La puntata è stata registrata settimane fa, quando la coppia era appena rientrata dal viaggio a New York, organizzato dalla dama per festeggiare i 40 anni del compagno.

E al pubblico Ida Platano e Alessandro Vicinanza racconteranno che la storia prosegue a gonfie vele. Nonostante vivano una relazione a distanza, hanno fatto di tutto per stare insieme in questi ultimi mesi, tra vacanze e spostamenti tra Brescia e Salerno. Quindi l’annuncio: sono pronti per la convivenza, destinazione Campania, da lui. Resta solo da aspettare che il figlio di lei finisca le scuole medie prima di cambiare città e vita.