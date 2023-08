La confessione di Pierluigi Diaco: “Cosa accadrà ogni giovedì”. Un bel momento per il conduttore tv che a breve condurrà lo speciale su Maurizio Costanzo. Ma non è finito per il padrone di casa di “Bella ma’”. Dall’11 settembre infatti ricomincierà il suo programma radiofonico “Ti sento” e in tv con un programma pomeridiano. La rete sempre la stessa: Rai 2. E parlando con la collega Giorgia Cardinaletti al Tgunomattina estate, Pierluigi Diaco ha affermato: “Quest’anno ci sarà un viaggio nei 70 anni della Rai”.

Dice: “Ogni giovedì faremo Bella Rai. Rai2 è la rete del buonumore, mi piace fare una tv artigianale, regalare spensieratezza con due generazioni a confronto, l’alternanza, il confronto, il ponte generazionale è lo spunto per trascorrere dei pomeriggi piacevoli insieme”. E riguardo Maurizio Costanzo e lo speciale, il conduttore ha raccontato: “Ci siamo incontrati a scuola, è la prima volta che lo racconto”.





Poi ha detto: “Lui ha subito un attentato davanti alla scuola dove facevo le medie”. Pierluigi Diaco ha poi detto che dopo l’attentato la scuola era stata chiusa e Costanzo aveva invitato gli studenti al teatro Parioli. “Mi innamorai del Maurizio Costanzo Show. Mi appostai davanti al teatro Parioli per giorni perchè volevo conoscerlo e ci sono riuscito”.

E ancora: “Lo conosco da quando ho 15 anni, ho avuto questo privilegio. Sapeva dar valore ai giovani. Ha avuto la grande capacità di fare l’alto e il basso”. Secondo Pierluigi Diaco è stato il primo a parlare di sentimenti in tv: “Aveva la grande capacità di fare l’alto e il basso. È la teoria del fritto misto, quando si intervista un personaggio autorevole e uno appartenente al costume. Costanzo è stato un maestro assoluto del talk”.

Poi Pierluigi Diaco ha raccontato alla Cardinaletti che Costanzo gli ha dato un consiglio fondamentale: “Mi ha detto: ‘Nei momenti bui, quando il telefono non squilla, l’importante è alzarsi la mattina e lavorare, avere l’agenda piena’”. Ora non ci resta che attendere di rivederlo in tv su Rai 2.

