Il GF Vip 7 è finito e la concorrente torna a casa così. Anzi, tutti i protagonisti di questa avventura stanno tornando a casa, uno ad uno. Chiaramente, dopo mesi di assenza social, ora tutti stanno facendo un gran rumore sulle piattaforme e i fan non aspettavano altro. Abbiamo visto feste, baci, grandi ritorni e poi Giaele De Donà. La donna deve tornare a Milano ma ha un problema gigante: non sa come fare con le valigie. Ma prima di andare da lei, andiamo a vedere cosa sta succedendo nelle vite dei vipponi appena tornati in libertà. Eccoli allora Alberto De Pisis, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon che riprendono confidenza con le loro vita, i loro affetti e anche tanta popolarità in più.

Ad esempio Nikita qualche ora fa ha scritto riguardo la sua avventura al GF Vip 7: “Ragazzi il mondo molto spesso sembra molto ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto, quindi… Ragazzi è inspiegabile, perché stavo visualizzando tantissimo da mesi questo momento e vedere che si manifesta anche nella realtà è qualcosa di unico. Giuro, speravo una cosa che si realizzasse.

“Schiaffo alla povertà”. GF Vip, la concorrente torna a casa così

Ovvero che gli ultimi saranno i primi e si è avverato!”. Non solo, abbiamo spesso parlato di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il giovane ha aspettato quella che probabilmente sarà la sua compagna (anche se non tutti sono d’accordo con questa affermazione) fuori dagli studi con una sorpresa grande come una macchina. Poco dopo la venezuelana ha regalato il suo fidato e imprescindibile lucida labbra ad una fan, facendo impazzire tutti.

E infine la simpatica Giaele De Donà che per qualche giorno si è fermata a Roma e ora sta facendo i bagagli per tornare a Milano. Anzi, in realtà le valigie le ha già fatte e il problema riguarda il “come” inviarle a Milano. Eccola Giaele che in quella che sembra piazza Esedra, cerca di capire come risolvere l’arcano problema: imbarcare una montagna di bagagli verso Milano.

VI GIURO LA PIPÌ ADDOSSO X GIAELEpic.twitter.com/aUn8i2CT7o — alessia✯ ᴱʳᵃ ᶜᵒʳᵛᵃ (@aleegriffin03) April 4, 2023

È proprio Giaele che ad un tratto dice: “Io che sto portando tutta questa roba da Roma e Milano. Mi viene da ridere, piena di cose”. In tanti hanno commentato questo suo video sui social, ripostandolo un po’ ovunque. Non sappiamo cosa riserverà il futuro di Giaele De Donà e se sarà in Italia, più precisamente all’interno della televisione. Non ci resta altro da fare che attendere e capirlo.

