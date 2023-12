Concorrente abbandona il Grande Fratello 2023. Nella puntata del 4 dicembre Alex Schwazer è stato protagonista di una sorpresa commovente: la visita improvvisa della sua famiglia, composta dalla moglie e dai due figli. Il regalo di una camicia natalizia ha reso il momento ancor più speciale, permettendo al campione sportivo di sentirsi vicino ai suoi cari durante le festività.

La reazione di Alex Schwazer è stata di pura emozione: “Non so cosa dire”, ha ammesso, aggiungendo il desiderio sincero di voler andare via con la sua famiglia. Il tema centrale di questo momento cruciale è diventato chiaro: Alex Schwazer ha preso la decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello, indipendentemente dal risultato del televoto che non lo aveva premiato, spedendolo al ballottaggio finale fissato per sabato.





La moglie Kathrin Freund e i figli Ida e Noah hanno esternato il loro affetto, dichiarando quanto manchi e quanto siano fieri di lui. Hanno detto: “Qualsiasi decisione tu fai, noi siamo al tuo fianco e come vedi ci siamo già preparando per il Natale e abbiamo una sorpresa per te. C’è anche la camicia per te. La indosserai quando ti manchiamo e magari ti sentirai vicino a noi”.

A questo punto, Alex Schwazer, visibilmente combattuto, ha condiviso la difficoltà nell’immaginare la partenza della sua famiglia, soprattutto considerando che partiranno da soli in treno il giorno successivo. Malgrado la sua presenza al televoto con altri concorrenti, ha ricevuto la proposta di Alfonso Signorini di prendersi il tempo necessario per decidere se rimanere nella casa o seguirli fuori per un ultimo abbraccio.

La decisione, tuttavia, è stata presa: Alex Schwazer ha scelto di lasciare la casa del Grande Fratello, concludendo così il suo percorso all’interno del programma. È stata una bella esperienza e il pubblico ha apprezzato la sua serietà e il suo impegno.

