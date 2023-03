Daniele Dal Moro fa pace con una ex concorrente del Grande Fratello Vip. Fin dalla sua uscita dalla Casa il modello e imprenditore veneto ha fatto parecchio parlare di sé per i suoi interventi sui social. Innanzitutto Daniele ha mostrato di non aver preso per niente bene la squalifica subita nel reality. Infatti Alfonso Signorini ha spiegato che la ragione è stato il comportamento aggressivo nei confronti di Oriana la quale però ha tentato di difendere lo stesso vip.

Il conduttore, rivolgendosi ad Oriana, ha affermato: “Lui si è fatto insistente a toglierti il trucco e hai detto: ‘Lasciami, non mi piace, mi fai male’”. Parole che non sono piaciute per niente a Daniele Dal Moro il quale ha sparato a zero contro Signorini e GF Vip sui social: “La mia voglia di sfondare quella ca*** di porta rossa e piombare in casa. Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine”. Poi l’ex gieffino ha dedicato dolci parole alla modella venezuelana, mentre recentemente ha fatto una rivelazione inattesa.

Il nuovo rapporto di Daniele Dal Moro con l’ex coinquilina

Come molti sanno Daniele Dal Moro aveva stretto un particolare legame con Elenoire Ferruzzi nella Casa. Poi, però, qualcosa si era rotto e quando quest’ultima è uscita ha lanciato delle frecciate al vip, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con le donne: “Lui non ama le donne, Le disprezza e le maltratta“. Insomma se amicizia c’era stata il presente dice ben altro. Ma ecco che, piuttosto inaspettatamente, Daniele ha fatto una rivelazione proprio su Elenoire.

A quanto pare i due si sono riconciliati, anzi ci sono state addirittura le scuse da parte di lei, come spiegato da Daniele Dal Moro: “Siamo stati due minuti, un minuto e mezzo al telefono, “scusa ora basta, lo sai che ti voglio bene”. Ma lo sapevo chiaramente. Alla fine è buona. Non è una cattiva persona, è che ha questo modo di fare”.

Dunque nonostante i pesanti attacchi e le accuse che Elenoire Ferruzzi gli ha rivolto mentre si trovava ancora nella Casa, Daniele Dal Moro ha deciso di perdonarla. Rapporto ricucito insomma e dopo le belle parole spese per Oriana, con la quale pure il rapporto è stato burrascoso, ora arriva la pace con Elenoire. Per Daniele pare essersi aperta una nuova fase, fatta di comprensione e amore. Forse doveva davvero uscire dalla Casa per ritrovare un po’ di serenità, chissà…

