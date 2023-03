Elenoire Ferruzzi, frecciata a Daniele Dal Moro. Nella Casa del GF Vip continua a tenere banco la situazione psicologica e sentimentale del gieffino che continua ad avere un rapporto piuttosto turbolento con Oriana Marzoli. Il suo comportamento ha raggiunto estremi di cui anche i coinquilini si sono lamentati. Sofia De Donà ha ammesso di essere addirittura spaventata da lui. Daniele ha confessato: “Io con lei (Oriana, ndr) mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro”.

E anche gli autori del GF Vip si sono accorti che qualcosa non va in Daniele Dal Moro, il quale sfogandosi con Oriana Marzoli ha ammesso: “Non sto bene. Sì, mi sento male… Mal di testa? Ma che mal di testa Oriana… io quando sto male sto male davvero non per finta. Non sto qui a spiegarti cosa anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco… ok? Basta”. Adesso anche l’ex gieffina Elenoire Ferruzzi ha detto la sua sul vippone. E non sono cose belle.

Leggi anche: “Devi lasciare la Casa”. Terremoto al GF Vip 7, la produzione avverte Dal Moro in confessionale





Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro: “Non ama le donne”

Recentemente Daniele Dal Moro si è espresso così su Oriana Marzoli: “A lei non va bene e non accetta nulla di me”. Il filmato è stato postato dalla pagina Instagram ufficiale del GF Vip e tra i commenti c’è anche quello di Elenoire Ferruzzi che ha scritto: “Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti, I tuoi falsi litigi le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene.. Dai per favore anche basta. […] Lui non ama le donne, Le disprezza e le maltratta”.

Insomma, un attacco totale nei confronti del vippone che manifesta sempre maggiori preoccupazioni sul rapporto con Oriana. Ma secondo Elenoire sarebbe tutta una strategia per nascondere i suoi veri sentimenti, la sua vera identità. Qualcuno ha ribattuto che l’ex gieffina starebbe ‘rosicando’ visto come sono andate le cose nel rapporto con Daniele. Ma anche qui la Ferruzzi ha risposto duramente.

“A me fate semplicemente tanto ridere e tanta tenerezza – ha risposto Eleonoire Ferruzzi – perché voi non sapete nulla di ciò che è successo nella casa e leggere i vostri commenti mi fa proprio ridere innanzitutto perché mi sembra di essere all’asilo Mariuccia ‘ti brucia ti rosica gne gne gne’. Ma vi rendete conto di quello che dite? Come potete pensare che io ragioni con la vostra testa così elementare?”.

“Ora è davvero finita”. GF Vip 7, incubo Daniele Dal Moro: arriva la pessima notizia