Brutte notizie al GF Vip 7 per Daniele Dal Moro. Forse è uno dei momenti più complicati da quando è entrato nella casa più spiata d’Italia, infatti non possono essere solamente i litigi furiosi con Oriana Marzoli a preoccuparlo. Infatti, anche se lui ancora è all’oscuro di quanto sta succedendo all’esterno della trasmissione, l’ultima news in ordine di tempo è una vera mazzata nei suoi confronti. E riuscire a rimediare in tempo utile sembra al momento un obiettivo decisamente molto ambizioso, quasi utopistico.

Certo, i prossimi giorni che trascorrerà al GF Vip 7 saranno fondamentali ma Daniele Dal Moro dovrà cambiare marcia improvvisamente prima che sia troppo tardi. Ci sono degli atteggiamenti che tra l’altro potrebbero anche essere sanzionati dalla produzione del reality show, che ha già disposto la squalifica di Edoardo Donnamaria e l’ammonizione di Edoardo Tavassi. Il prossimo a rischiare seriamente sarebbe lui, ma non è tutto. Perché il pubblico ne ha appena saputa un’altra.

GF Vip 7, brutta notizia per Daniele Dal Moro

Dunque, altra notizia tutt’altro che positiva per il concorrente del GF Vip 7, che spera di approdare nella finale di inizio aprile. Ma per Daniele Dal Moro la strada non è in discesa e anzi la fine della sua avventura televisiva sembra giorno dopo giorno sempre più vicina. Una vera e propria svolta in senso negativo potrebbe diventare sicura nella prossima puntata in diretta di lunedì 13 marzo. E nei suoi riguardi Alfonso Signorini potrebbe leggere qualcosa che inevitabilmente gli butterà giù il morale.

Il sito Blastingnews ha citato un sondaggio sul GF Vip 7, che è stato pubblicato nelle scorse ore dopo la puntata del 9 marzo. Fa riferimento ai preferiti e ai meno votati in vista della prossima eliminazione decretata dal televoto. In prima posizione abbiamo Nikita Pelizon, che con il 48% delle preferenze sembra ormai ad un passo dal diventare finalista. Poi in ottima posizione, ovvero alle spalle della modella, abbiamo Giaele De Donà che ha totalizzato fin qui il 22% del gradimento del pubblico.

All’ultimo posto in graduatoria c’è per ora Andrea Maestrelli al 13%, ma Daniele Dal Moro è al 15% e sempre più in caduta libera. Alla luce dell’ultima sfuriata avuta con Oriana, c’è seriamente la possibilità che possa essere superato anche dal coinquilino e dovrà abbandonare la casa per sempre.