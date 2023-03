Censura al GF Vip 7 dopo la puntata andata in onda giovedì 9 marzo. Nel corso dell’appuntamento numero quaranta con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Come tutti sanno, dalla scorsa settimana l’aria è cambiata e sono già stati presi dei provvedimenti. Edoardo Donnamaria è stato squalificato e Tavassi ammonito.

Una decisione presa dai piani alti, precisamente dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Dopo la visione della puntata del 3 marzo, l’ad ha imposto nuove regole per tutti: concorrenti, conduttore e opinioniste, in particolare Sonia Bruganelli, accusata anche dal pubblico di avere superato il limite.

Censura al GF Vip 7, inquadratura cambiata nel dopo diretta

Durante la puntata è andato in onda anche l’incontro tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Le cose per i due negli ultimi giorni non sono andate bene, anzi non sono mancati scontri. Proprio in diretta, quando il conduttore li mette faccia a faccia, parte la furia dei due. Uno scontro che è proseguito anche dopo la diretta.

Daniele Dal Moro si è sfogato su Oriana Marzoli con Milena Miconi e Giaele De Donà: “Ha mille atteggiamenti che non mi piacciono. Io ai suoi capricci non ci sto”. A sentire le parole è stata proprio la Marzoli e da lì è partita una discussione esagerata, cosa che, visti gli ultimi limiti imposti dai piani alti di Mediaset, potrebbe portare a nuovi provvedimenti. Ed è per questo motivo, almeno secondo i telespettatori, che il GF Vip ha censurato tutto.

Lite pesante in casa tra Oriana e Daniele e il gf inquadra con entrambe le regie il giardino, prima silenziando tutto è più con musica a palla per non far sentire niente 😅 bella trasparenza #GFvip #gfivip pic.twitter.com/a3KE6sFYb8 — opinionista DOC (@nonrichiesta) March 10, 2023

Mentre in cucina andava in onda la violenta lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, i telespettatori hanno notato che il GF Vip 7 ha immediatamente cambiato l’inquadratura. Una censura sulla lite, con le telecamere puntate sul giardino e la musica ad alto volume che cercava di coprire le urla dei due. “Lite pesante in casa tra Oriana e Daniele e il gf inquadra con entrambe le regie il giardino, prima silenziando tutto è più con musica a palla per non far sentire niente, bella trasparenza #GFvip #gfivip”, è uno dei commenti al video pubblicato su Twitter.