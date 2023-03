GF Vip, situazione pesante per Daniele Dal Moro. Gli ultimi giorni dentro la Casa sono stati ricchi di tensione. La decisione di Pier Silvio Berlusconi di cancellare la replica della puntata del 2 marzo ha costretto la produzione a non tollerare più certi comportamenti sopra le righe. Non a caso Edoardo Donnamaria è stato squalificato per le sue intemperanze con Antonella Fiordelisi. E a questo proposito i Donnalisi stanno protestando perché vorrebbero il loro beniamino almeno in studio.

Recentemente sono emersi parecchi problemi anche per Daniele Dal Moro. Il gieffino è penultimo nei sondaggi (15%), superato, in peggio, solo da Andrea Maestrelli che ha il 13% di preferenze. Dunque Daniele rischia davvero di essere il prossimo a uscire. Inoltre il suo rapporto con Oriana Marzoli ha toccato i minimi termini e i suoi continui sfoghi non piacciono neppure ai coinquilini che iniziano quasi ad aver paura di lui… Proprio adesso arrivano inoltre le rivelazioni del diretto interessato su cosa gli è stato detto in confessionale.

Daniele Dal Moro fuori dal GF Vip? Lo sfogo con Oriana

Nelle ultime ore Daniele Dal Moro si è confidato con Oriana Marzoli e ha fatto delle dichiarazioni pesanti sul suo percorso nel reality facendo presagire perfino un imminente abbandono. La situazione per lui si è fatta molto pesante, psicologicamente non sta bene: “Non sto bene. Sì, mi sento male… Mal di testa? Ma che mal di testa Oriana… io quando sto male sto male davvero non per finta. Non sto qui a spiegarti cosa anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco… ok? Basta”.

Ormai non passa giorno che Daniele non manifesti il suo malessere. Al centro di tutto il rapporto con Oriana: “Io con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro. Anto, l’ultima volta ho litigato, ho litigato con lei per sta roba. Si è inca**ta, ma proprio inc***ta. Poi lei va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale, papale, capisci? Mi sento ti giuro un giocattolo per quello…” ha recentemente confidato a Nikita e Antonella.

Poi è arrivato lo sfogo con Oriana Marzoli: “Non posso dirti che cosa ho, se sto più male di cose mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco. Fuori ciò che faccio nella vita è una scelta mia mentre qua dentro la responsabilità è di altri”. D’altra parte la stessa psicologa del GF Vip negli ultimi giorni avrebbe sottolineato il disagio psichico sia di Edoardo Donnamaria sia di Daniele Dal Moro. Il primo è stato eliminato, il secondo che fine farà?

