Giaele De Donà, la confessione su Daniele Dal Moro. Fuoriosa lite tra il gieffino e Oriana Marzoli che ha portato la tensione alle stelle dentro la casa del GF Vip 7. Toni accesi tra i due ed esternazioni di Daniele che iniziano a preoccupare tutti e che avvicinerebbero il concorrente al rischio squalifica.

Giaele De Donà preoccupata da Daniele Dal Moro. Dall’ultima diretta tv ad oggi non si fa che parlare di quanto accaduto in casa. Daniele Dal Moro si è lasciato andare a un furioso sfogo contro Oriana Marzoli arrivando persino a confidare a Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi di sentirsi trattato come un giocattolo. Queste le confidenze rese: “Io con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro”.

Giaele De Donà preoccupata da Daniele Dal Moro: la confidenza a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia

E ancora: “Anto, l’ultima volta ho litigato, ho litigato con lei per sta roba. Si è incata, ma proprio inc*ta. Poi lei va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale, papale, capisci? Mi sento ti giuro un giocattolo per quello…”. Un duro sfogo che non fa che peggiorare la situazione e che porterebbe Dal Moro a essere a un passo dal rischio squalifica. Nelle ultime ore anche altri concorrenti avrebbero iniziato a manifestare non poca preoccupazione in merito alla situazione. Prima tra tutti, Giaele De Donà che ne ha parlato in presenza di Micol Incorvaia e appunto Oriana Marzoli.

“L’atteggiamento che ha nei miei confronti, come ce l’ha nei confronti di Oriana oppure nei confronti di Alberto e di tanta altra gente, non mi piace. Non esiste questo modo di porsi e di urlare… Sì, simpatica sta cosa della vena, possiamo riderci sopra ma fino ad un certo punto, non esiste. Perché io che l’ho vissuta sulla mia pelle e nel momento che si mettere ad urlare io non posso aver paura di parlare con una persona per il suo modo che ha di rispondermi e l’atteggiamento che ha nei miei confronti, veramente in Casa mi è successa solo con lui questa cosa”.

Non sarebbe la prima per Giaele De Donà di esprimere la propria opinione sulla situazione. Infatti solo qualche settimana fa, la gieffina avrebbe manifestato il suo pensiero: “Secondo ne il problema è di Daniele…si avvicina solo quando sa che c è la puntata dopo di ché torna ad essere se stesso arrogante ,cafone ecc ..aveva ragione Martina”. E ancora: “Premettendo che Oriana ha mille difetti, che sono sotto gli occhi di tutti da mesi (perché lei è sempre stata così, sin dall’inizio, piaccia o meno), però qui la situazione mi sembra surreale. Lei deve sempre e comunque capirlo e giustificarlo quando è stanco, quando è nervoso, quando è distaccato, quando è aggressivo, quando è freddo”.