Nella casa del Grande Fratello è arrivata poco fa una comunicazione per Sergio D’Ottavi. Il concorrente non se lo aspettava. In quel momento si trovava in giardino e ha gridato: “Eccolo”. Per lui si tratta di un momento molto particolare all’interno del loft di Cinecittà. Le parole che gli sono state rivolte sembrano averlo colpito nel profondo, causandogli a pochi giorni dalla finale un crollo emotivo.

Sergio D’Ottavi è sicuramente uno dei personaggi più interessanti e meno banali di questa edizione del Grande Fratello. Lo dimostra il fatto che in occasione della nomination della puntata del 18 marzo non ha nominato la sua fidanzata Greta come possibile finalista, ma Massimiliano Varrese. “Un premio per il percorso fatto da Max in questi mesi”, ha detto Sergio, convinto di quello che stava facendo. La cosa gli ha causato anche un piccola discussione con Greta, ma lui ha saputo motivare davvero bene la sua decisione e alla fine tra i due è tornato il sereno.

Leggi anche: “Sergio e Greta censurati”. Grande Fratello, il caos dopo la decisione degli autori





Grande Fratello, crollo emotivo per Sergio dopo una comunicazione per lui in giardino

Un tipo mai sopra le righe, Sergio. Non ha perso l’aplomb neanche quando la mamma di Greta è entrata in casa per vedere la figlia. Sergio non piace affatto a Marcella. Alla donna non sarebbero andati già alcuni atteggiamenti del giovane appena entrato nella casa: “Confabulavi troppo”. Ma nessuno ha capito a cosa si riferisse la donna.

Sergio è stato in grado di vivere il rapporto con Greta all’interno della casa senza smettere di coltivare le relazioni di amicizia con gli altri inquilini. Sempre aperto al dialogo con tutti. Un ragazzo a cui sicuramente piace divertirsi: ha già invitato questa estate tutti gli altri gieffini da lui al mare al Circeo. E ha promesso a Greta che la porterà in viaggio a Bali, una delle sue città preferite. Ma al tempo stesso Sergio si è dimostrato un ragazzo profondo, a cui piace ascoltare gli altri e riflettere a lungo prima di parlare.

Sono tanto i telespettatori che fanno il tifo: poco fa sopra Sergio è stato sorpreso in giardino dal volo di un aereo con un messaggio solo rivolto proprio a lui. “Sei eccezione ed essenza. Sergio D’8. Noi con te”, c’era scritto stavolta. Lui è impazzito dalla gioia, come dimostra la sua reazione: “Grazie ragazzi”, ha gridato commosso e incredulo rivolto al cielo e battendosi un pugno sul petto. “Mamma mia che bello”, ha esclamato Beatrice che si trovava in quel momento in giardino a prendere il sole.

“Grazie ragazzi dal profondo del cuore. È qualcosa di bellissimo. Mi mancheranno per sempre” – ha aggiunto ancora Sergio riferendosi agli striscioni -. Sono stupendi, li incornicerò tutti, ogni singolo aereo”.