Colpo di scena definitivo su Federico Fashion Style. Uno scoop sulla sua confessione a Verissimo è avvenuto in queste ore dall’Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica, che in esclusiva assoluta ha voluto rivelare i dettagli delle dichiarazioni dell’uomo prima che vada in onda la puntata, prevista nel pomeriggio di sabato 21 gennaio su Canale 5. Davanti alla conduttrice televisiva Silvia Toffanin ha deciso di rivelare qualcosa di molto importante, che cambierebbe del tutto gli scenari e confermerebbe alcune tesi emerse.

Ovviamente dopo questa notizia relativa a Federico Fashion Style e alla confessione al programma Verissimo, in tanti stanno commentando e c’è chi è decisamente diviso sull’argomento. Alcuni hanno infatti dichiarato che fosse una cosa ormai nota da tempo, nonostante lui non lo avesse mai confermato, mentre altri sono rimasti sorpresi da questa confidenza privata. Vediamo insieme cosa ha deciso di scrivere in anteprima l’Investigatore Social nella sua pagina Instagram ufficiale.

Federico Fashion, i dettagli sulla confessione a Verissimo

Ebbene sì, secondo quanto venuto fuori grazie ad Alessandro Rosica, Federico Fashion avrebbe fatto una confessione ‘choc’ a Verissimo. Nessuno si aspettava che potesse farlo in televisione, ma invece sarebbe andata proprio così: “News choc ultim’ora spoiler Verissimo di domani pomeriggio. Esclusiva Alessandro Rosica: Federico ha infatti ammesso di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia, Letizia. Non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei”. Ma non è tutto.

E poi: “Il parrucchiere ha infine rivelato di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa ( cosa non vera ) alla fine caro Federico ho avuto un’altra volta ragione io, si, dato che fino a qualche settimana fa mi hai dato del bugiardo, invidioso e geloso davanti tutt’Italia. Era ovvio che tu provassi a smentirmi (dovevi prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutt’Italia, in questo caso a Verissimo), da oggi sei libero, da oggi inizia la tua nuova vita, ‘una vita parallela’ come l’ho sempre definita io”, ha aggiunto Rosica.

E l’Investigatore Social ha aggiunto ancora: “Sei stato un osso duro ma alla fine l’hai detto. Rosica non dice mai bugie, ricordatelo ❤️. Avevo tante di quelle prove che se solo avessi continuato a mandarmi frecciatine avrei tirato fuori. Buona vita Fede”.