“È il suo fidanzato..”. Federico Fashion Style, bomba dell’ex Letizia. Una foto ed esce allo scoperto (FOTO)

Federico Fashion Style, la sua ex ha un nuovo amore. Con la fine di una relazione, si sa, risulta sempre difficile tornare a sorridere con fiducia alle nuove possibilità offerte dalla vita. Ma Letizia Porcu sembra sia sulla giusta strada di riprovarci, questa volta con un produttore musicale. L’ex compagna di Federico Fashion Style volta dunque pagina e pubblica la prima foto che fungerebbe da prova inconfutabile della presenza di un nuovo amore nella sua vita.

Letizia Porcu ha un nuovo fidanzato. Una foto sopraggiunta a sorpresa attraverso il profilo Instagram della donna proverebbe che nella sua vita è entrato un nuovo amore. Infatti lo scatto in questione ritrae due mani, le loro ovviamente, che si intrecciano e poi la didascalia che recita un semplice “Tu”. Dopo tanti pettegolezzi, sembra dunque arrivare la conferma, o presunta tale, di una frequentazione tra Letizia e Vincent Arena.

Letizia Porcu ha un nuovo fidanzato: la prima foto su Instagram

Trattasi dunque del tanto vociferato produttore musicale e compositore con un seguito di fan considerevole: ben 130mila persone sostengono i suoi successi professionali, che come forse molti sapranno arrivano dopo la collaborazione con importanti case di produzione come Marvel e Disney. Vincent vanta inoltre tra le sue collaborazioni più recenti, quella con Alessandro Basciano, in qualità di dee jay e con Ginevra Lamborghini con il suo brano “I see you”. E su Il Giornale ha parlato anche del suo lavoro. (“Non mi nascondo più”. Federico Fashion Style, l’annuncio sui social: “Vi dirò”).

“Vuol dire essere riuscito a esprimermi, perché il pubblico ha apprezzato quello che finora ho creato e per me è il risultato più importante. Io punto a creare sempre buona musica, sia che abbia successo che non lo abbia. Per me la qualità viene prima dei numeri. Sono contento perché ci sono persone che mi ascoltano volentieri e che “si rispecchiano” in quello che faccio”, queste le dichiarazioni rilasciate dal noto produttore musicale.

Non si comprende quale sia la natura della frequentazione tra Vincent e Letizia, ma resta il fatto che la Porcu dallo scorso ottobre ad oggi, ovvero da quando è avvenuta la rottura con Federico Fashion Style, stia gradualmente riprendendo in mano le redini della sua vita sentimentale. “Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho fatto, sono felice. Sì, è vero che quando si dice che si chiude una porta si apre un portone; ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere bensì di realtà. Di dire le cose belle e brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io. Detto questo, chi vuole capire capisca”, ha detto Federico Fashion Style lanciando una chiara frecciatina all’ex Letizia Porcu.