Continua la querelle riguardante Federico Fashion Style, che ora ha deciso di passare alla denuncia. Dopo la separazione con l’ex la sua vita è cambiata di botto e in diverse occasioni ha anche pianto. Nelle scorse ore, però, aveva annunciato qualcosa di bello che stava per concretizzarsi nel giorno dell’Epifania. Ma ecco che a sorpresa è successo un brutto episodio, che lo ha lasciato attonito e stupefatto. Però non è rimasto inerme ed è passato all’attacco, informando i suoi follower dei passi da seguire.

Una storia surreale quella che sta coinvolgendo Federico Fashion Style, che ora ha presentato una denuncia. Lui in un primo momento ha postato un selfie insieme ad altre persone e ha commentato: “La mia famiglia! Manca la mia piccola che ora la vado a prendere”. Invece è successo l’impensabile, che ha provocato rabbia e tristezza nel parrucchiere dei vip. Il quale si è poi immortalato, mentre era intento a correre ai ripari recandosi dalle autorità competenti. Vediamo cosa è accaduto.

Federico Fashion Style, denuncia all’ex: cosa è successo

Nonostante non abbia scritto nomi e cognomi, Federico Fashion Style avrebbe fatto una denuncia contro l’ex compagna Letizia Porcu. Nella ricostruzione fatta dall’hairstylist, si è appreso che avrebbe dovuto trascorrere la giornata di festa insieme a sua figlia di cinque anni, ma non è andata così: “Che brutta storia! Spero che nessuno di voi possa passare ciò che sto passando io. Neanche al peggior nemico si può augurare tutto ciò. Io non mollo, nessuno può allontanarmi da te. Tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia di vita”.

E poi: “Sei la mia forza, il mio presente, il mio futuro. A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai, non lo fai a me ma a una piccola anima innocente!”. Ci ha pensato Deianira Marzano a chiarire tutti gli aspetti: “Federico aveva preso accordi con la ex moglie che avrebbe preso la piccola per la Befana ad Anzio, ma lei invece era andata a Roma e a casa non c’era nessuno (senza avvisare). Lui tornava stanco da Milano per lavoro e la moglie non ha risposto al telefono né ai messaggi”.

Infine, Deianira Marzano ha aggiunto: “Forse lei doveva rimanere a Roma per comodità sue (non so), ma la piccola oggi e domani sarebbe dovuta stare con Federico. La piccola ci sarà rimasta malissimo, lui ovviamente ha sporto denuncia”. Vedremo come finirà questa telenovela.