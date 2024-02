A poche ore dalla puntata in diretta del Grande Fratello del 19 febbraio Beatrice è stata attaccata sui social per alcune sue parole su Mirko e Perla. Infatti, ha scoperto qualcosa che ha lasciato di stucco i telespettatori. Non avrebbe mai potuto dire una cosa simile, se fossero state rispettate tutte le regole, stando ad un intervento di un internauta sul web.

Ora quindi nasceranno sicuramente tante discussioni social da parte del pubblico del Grande Fratello, che vuole assoluta chiarezza su Beatrice. Mirko e Perla sono gli altri due protagonisti di questa vicenda, anche se i giovani ne sono attualmente all’oscuro. Dovrà essere proprio la Luzzi eventualmente a fornire delucidazioni su quanto detto ad altri concorrenti.

Grande Fratello, bufera su Beatrice: “Come fa a sapere questo di Mirko e Perla?”

In tanti si stanno ponendo la stessa identica domanda fuori dal Grande Fratello. Beatrice, parlando con Paolo e alla presenza anche di Greta, ha rivelato una cosa su Mirko e Perla. Ma per molti era praticamente impossibile per l’attrice conoscere tutto questo. Il mistero ha subito preso il sopravvento e c’è chi ha messo in dubbio la regolarità del comportamento di Bea.

Parlando della possibile scaletta della puntata del 19 febbraio, Beatrice ha esclamato: “Si parlerà della linea tua (Paolo n.d.r.), del compleanno di Fiorda, di Mirko e Perla, di Perla e Mirko, di Merla e Pirko“. Proprio su quest’ultima sua definizione, Merka e Pirko, è esplosa la protesta: “Come mai Bea conosce i nomi che usano su X? Non era stato detto che non aveva visto i social? Che non aveva informazioni da fuori?”.

Domanda come mai Bea conosce i nomi che usano su X? Non era stato detto che non aveva visto i social? Che non aveva informazioni da fuori? @GrandeFratello @alfosignorini @cesarabonamici @EndemolShineIT @Codacons #grandefratello https://t.co/MccOxNk8Vf — Perliners 2.0 (@perliners) February 19, 2024

Ma c’è chi ha preso le parti di Beatrice, infatti sarebbe stato Alfonso Signorini nel corso della precedente puntata del GF a parlare di questa definizione di X. Vedremo se usciranno spiegazioni ancora più dettagliate.