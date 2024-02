Arriva a Sanremo 2024 col motorino: l’ingresso epico del cantante in gara. È successo tutto giovedì 8 febbraio, poco prima che l’artista faccia il suo ingresso all’Ariston. E mentre tutti gli altri entrano dal cancello del backstage con dei pulmini, rigorosamente oscurati. Ecco che il giovane arriva in motorino e chiaramente con gli occhiali scuri. Questa edizione è senza dubbio una delle più giovani della storia del Festival.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

Lo dice anche la classifica provvisoria che vede Angelina Mango, fresca d’uscita da Amici che, alla sua prima esperienza sul palco di Sanremo, rischia persino di vincere. Non sarebbe certo la prima volta, anche un acerbo Mahmood, alla sua prima volta, ha sbaragliato tutto: prima Sanremo giovani, poi la prima serata, portandosi a casa il premio che gli ha cambiato la vita e la carriera.





Arriva a Sanremo col motorino: l’ingresso epico del cantante

Per qualche giovane, quest’anno, potrebbe essere la stessa cosa: artisti come Ghali, Il Tre, Big Mama e tanti altri. E chi invece passa spesso in sordina ma nasconde dei talenti pazzeschi, sopra e sotto il palco, è ad esempio Gazzelle. Nome d’arte di Flavio Bruno Pardini, ha fatto il suo ingresso a Sanremo in modo insolito: arrivando in motorino!

Poi l’artista ha condiviso questo goliardico momento su Instagram poco prima della sua esibizione dell’8 febbraio. Il video ha riscosso un grande successo, con quasi un milione di visualizzazioni e 60mila like. Chiaramente ha scatenato commenti divertiti dai fan e anche dal pubblico non prettamente suo.

Nato il 7 dicembre 1989 a Roma, Gazzelle ha origini lucane e ha frequentato il liceo con membri della Dark Polo Gang. Il suo nome d’arte, adottato dal 2016, è un tributo alle scarpe Adidas Gazelle, con una “z” aggiunta. Prima di rivelare il suo volto, Gazzelle era noto per la sua musica ma non per la sua immagine. Quest’anno partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Tutto qui”.

Leggi anche: “Ma state scherzando?!”. Sanremo 2024, la classifica della terza sera fa imbestialire tutti