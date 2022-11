Claudio Bisio su Giorgia Meloni. Un’intervista per il ritorno in televisione si Zelig, ma anche un commento sulla nuova premier italiana, la prima donna ad arrivare a Palazzo Chigi. Zelig sarà di nuovo in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 9 novembre su Canale 5.

Al timone come sempre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che l’anno scorso si erano ritrovato riportando in vita un sodalizio fortunato. Lo spettacolo andrà in onda dal teatro degli Arcimboldi di Milano, per sei appuntamenti settimanali, il 7, 8, 11, 12, 16, 17 novembre 2022 alle ore 21.00. In prima serata dal 9 novembre tutti i mercoledì.

Claudio Bisio su Giorgia Meloni: “Ecco cosa penso del nuovo premier”

In una lunga intervista concessa al Fatto Quotidiano, il conduttore e attore ha tracciato un bilancio della sua carriera e ha parlato anche di Giorgia Meloni. “Ho fatto tante cose. Non mi vergogno di niente. Ho detto qualche no forse di troppo ma sono felice di quello che ho fatto. Alcuni grandi successi, altri un po’ meno. Dipende dai periodi ma ho imparato da tutti. Mi piace questo lavoro, mi piacciono i miei colleghi, mi piacciono i comici”, ha rivelato Claudio Bisio.

“Stiamo facendo le prove di Zelig, nel locale di Viale Monza ieri abbiamo finito all’una. Vedere ancora, per esempio, il Mago Forest così emozionato mi fa capire tante cose”, ha rivelato il conduttore che torna in televisione con lo storico show e accanto a Vanessa Incontrada. Durante l’intervista anche un commento di Claudio Bisio su Giorgia Meloni.

Il commento di Claudio Bisio su Giorgia Meloni ha spiazzato non poco. “Che ci sia una donna giovane e convinta è un fatto positivo. Ho idee radicalmente opposte ma la democrazia è questa cosa qua. La famosa alternanza, al di là di una legge elettorale davvero pessima. Chi l’ha fatta ci è morto con le sue stesse armi. Chi vince deve governare, io ho sempre creduto nel maggioritario”, ha rivelato Claudio Bisio.

E ancora: “Vediamo alla prova dei fatti, le prime cose che il Governo ha fatto, sono il contrario di quelle che avrei fatto io. Ripeto, sono contento sia una donna giovane e con delle convinzioni, diverse dalle mie. Speriamo non faccia troppi danni”, ha concluso ironicamente.