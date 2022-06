Clarissa risponde Manuel, interviene anche la madre. Non si placano le polemiche attorno alla famiglia Selassié e a Manuel Bortuzzo, ex fidanzato di Lulù, che nelle scorse ore ha lanciato una frecciatina all’ex cognata Clarissa, accusata di aver dato forfait a una intervista perché non aveva ricevuto le domande che le avrebbero posto.

Dopo la frecciatina Clarissa risponde Manuel e interviene anche la madre delle Selassié, note al pubblico italiano per la loro partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinto proprio dalla Jessica, la maggiore delle sorelle. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Manuel Bortuzzo ha rilasciato una nuova intervista a Non succederà più di Giada Di Miceli – programma a cui (secondo la versione della conduttrice radiofonica Clarissa avrebbe dato forfait) lanciando una frecciatina che ha scatenato la bufera sui social.





“Buongiorno a tutti. Come già annunciato dai nostri social dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassié, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco, con il quale la stessa Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire qui da noi a Non succederà più. Succede che proprio qualche minuto fa lei dice che non ci sarà”, aveva spiegato la conduttrice della trasmissione radiofonica.

A fine intervista la frecciatina di Manuel Bortuzzo a Clarissa Selassié. Incalzato dalle domande della trasmissione, l’ex GF Vip ha commentato la richiesta delle domande da parte di Clarissa e la decisione di dare forfait. “Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima“. Apriti cielo, sui social è partita una pioggia di critiche verso Bortuzzo e anche Soleil Sorge ha detto la sua condividendo l’articolo di Biccy sull’argomento e il commento: “‘Utilizza più amore e meno odio’ cit — Le ipocrisie invecchiate male”.

Clarissa risponde Manuel dopo la frecciatina lanciata durante l’intervista. Come riporta BlogTivvù, in una storia su Instagram la più piccola delle principesse ha scritto: “Come facciamo a mantenere la calma con tutte le allusioni che fanno su di noi, dandoci anche delle visionarie? Poco mi interessa Soprattutto quando tendono a parlare senza sapere, sono loro che sprecano solo tempo a criticare e buttano aria al vento”, il riferimento è ovviamente alle ultime critiche arrivate dopo il forfait alla trasmissione radiofonica e alle parole di Bortuzzo. Non solo, dopo la polemica anche la madre delle Selassié ha voluto dire la sua e lo ha fatto ricondividendo il tweet di Soleil Sorge in cui attaccata Bortuzzo.

