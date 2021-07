Vite al limite è un programma televisivo molto seguito, anche in Italia. Titolo originale ‘My 600lb life’, va in onda su RealTime e ha come protagonista il noto chirurgo iraniano-americano specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, il dottor Nowzaradan, che nella sua clinica di Houston propone ai pazienti con forti problemi di obesità di intraprendere un percorso per ridurre la dipendenza dal cibo.

Vite al limite è quindi incentrato sulle esperienze di sofferenza e di dolore, ma anche di forza di volontà e di rinascita di chi prova a riprendere in mano la propria vita. Quindi, tra sacrifici, sfide e momenti anche molto complicati, i protagonisti affrontano le difficoltà di un peso eccessivo dovuto all’assenza di attività fisica e cattive abitudini alimentari, ma spesso anche episodi drammatici.

Cillas Givens dopo Vite al limite è trasformato: com’è oggi

Tra le tante storie raccontate a Vite al limite quella di Cillas Givens ha avuto un lieto fine. Perché non tutti i pazienti del dottor Nowzaradan riescono a uscire dalla dipendenza da cibo e a dimagrire. Cillas Givens ce l’ha fatta. Originario di Fairview, il suo rapporto con il cibo lo aveva messo in pericolo di vita, tanto da costringere il dottor Nowzaradan a farlo ricoverare.





Cillas Givens pesava quasi 400 kg quando è arrivato a Houston e aveva anche un apparato respiratorio piuttosto danneggiato. Ma l’allora 35enne era deciso a cambiare e ha seguito attentamente il programma del dottor Nowzaradan. Dopo una vita senza affetti ha incontrato Jessica ed è stato anche grazie a lei che ha deciso di intraprendere il percorso di dimagrimento.

Non è stato facile, Cillas non riusciva a muoversi e aveva bisogno di aiuto per tutto. Ma con l’aiuto del dottor Nowzaradan e il ricovero, è riuscito a perdere moltissimo peso come dimostrano le foto più recenti e ha continuato il suo percorso di dimagrimento anche a programma concluso. Successivamente si è anche fatto operare per ridurre la sua pelle in eccesso e oggi mostra una forma fisica perfetta. Un cambiamento totale che lo ha portato anche alla decisione di chiedere a Jessica di sposarlo.