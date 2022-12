La redazione di Uomini e Donne è scossa da un lutto: è scomparsa una delle più note ex opinioniste in studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Era molto amata anche dal pubblico per i suoi interventi sempre molto puntuali: è scomparsa Paola D’Andrea, volto storico di Uomini e Donne. A dare l’annuncio un altro volto noto del parterre della trasmissione, Rosa Chiarelli. La donna ha condiviso un post sui social in cui ricorda Paola D’Andrea: ha pubblicato una foto in cui sono insieme e ha scritto a corredo: “Ciao amica mia ti voglio bene”.

Il pubblico di Uomini e Donne è sotto choc per la morte di Paola D’Andrea: in molti erano molto affezionati a lei e per anni hanno ascoltato la donna esprimere le sue opinioni su tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, seduta in platea. A dare l’annuncio della scomparsa è stata Rosy Chiarelli, anche lei una ex protagonista del dating show. Sotto il post numerosi commenti e in molti dei quali si chiedeva cosa fosse successo a Paola D’Andrea.

Lutto a UeD: è morta l’ex opinionista Paola D’Andrea

Si sarebbe spenta “per un brutto male”, almeno stando a quanto scrive Chiarelli. Al momento non ci sono reazioni ufficiali alla morte di Paola D’Andrea né da parte del programma né da parte di Maria De Filippi. Resta da capire come verrà ricordata l’ex opinionista. Probabilmente se ne parlerà nelle prossime puntate di UeD. Tanti i commenti sotto il post di Rosy Chiarelli, i fan del programma hanno voluto ricordare la figura di Paola D’Andrea”.

“Sentite condoglianze”, “Mi dispiace tantissimo”, “Che ricordi insieme a voi”, sono alcuni dei commenti che si leggono sotto il post di Rosa Chiarelli in cui annuncia la scomparsa di Paola D’Andrea. Un lutto che sconvolge Uomini e Donne e che arriva dopo la tragica scomparsa di Manuel Vallicella, morto suicida la sera del 20 settembre 2022. La notizia della sua morte ha lasciato sconvolti i telespettatori.

Manuel Vallicella è stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, arrivato in studio per corteggiare Ludovica Valli. Arrivò fino al fatidico momento della scelta, ma alla fine la sorella di Beatrice preferì abbandonare lo studio con Fabio Ferrara, con cui poi ha partecipato a Temptation Island per poi dirsi addio poco dopo. All’epoca della scelta, Manuel Vallicella si era distinto per aver abbracciato Ludovica Valli e averle detto che per lui sarebbe rimasta sempre la sua principessa.