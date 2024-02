Momento estremamente delicato al Grande Fratello, con Beatrice che è apparsa distrutta. Infatti, si è presentata in confessionale per parlare con Alfonso Signorini e ha rivelato di essere stufa della situazione creatasi. Ha avuto non poche difficoltà a trattenere le lacrime, infatti con la voce rotta dall’emozione ha cercato ugualmente di spiegare quale sia la sua posizione.

Sembra aver oltrepassato il limite della sopportazione al Grande Fratello, dato che le parole di Beatrice sono state chiarissime. Il conduttore ha subito ribattuto alle sue considerazioni e si è aperto un confronto. Il padrone di casa ha anche lanciato qualche stoccata alla Luzzi, dicendole che si è resa protagonista anche lei di comportamenti non sempre idonei.

Grande Fratello, Beatrice in lacrime: “Basta, me ne vado”

Ha avvertito tutto il Grande Fratello, infatti Beatrice ha manifestato tutta la sofferenza e ha paventato la possibilità di varcare la porta rossa e di ritornare a casa. La gieffina si è rivolta così verso Signorini: “Credo che questo trattamento che mi riservate in ogni puntata rispetto a quello che fanno loro è troppo, è insostenibile. Se voi volete che io decida di lasciare questo programma ci state riuscendo, io sono al limite”.

Alfonso è subito intervenuto a dire la sua: “Mi sono anche esposto nei tuoi confronti, come non avrei neanche dovuto fare perché sono il conduttore. Sei egoriferita, porti gli altri ad avere una relazione tossica con te. Anche tu ti sei espressa in modi poco eleganti e carini nei confronti degli altri, devo sforzarti anche di guardare le esigenze delle altre persone. Andare oltre le tue”. Poi c’è stata la chiosa finale di Beatrice.

IO APPENA SVEGLIATOMI E DICO SINCERAMENTE NON HO MAI VISTO E SOTTOLINEO MAI VISTO UNA CONCORRENTE CON PIÙ PALLE DI BEATRICE LUZZI. NESSUNO AVREBBE MAI ESPRESSO SIMILI CONCETTI, LEI SÌ.



CHE FIGURA DI MERDA PER TUTTO IL PROGRAMMA. #GrandeFratellopic.twitter.com/v1uR0o7hAW — queen smerdo tutto il cucuzzaro era (@faaab__) February 6, 2024

La concorrente ha aggiunto: “Se fate tre quarti di programma su di me forse non sono egoriferita, ma magari ego colpita. E di certo sto antipatica a prescindere“. La conclusione è stata fatta da Signorini, il quale ha invitato Beatrice a fare delle riflessioni. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.