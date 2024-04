Crisi per una coppia top dell’ultimo Grande Fratello. E stavolta non sono voci, che per la cronaca non sono mancate in questi ultimi giorni, c’è proprio l’annuncio ufficiale. È stata lei a rompere il silenzio su Instagram dove, con una Storia, ha spiegato il momento no che sta vivendo la sua relazione con l’ex coinquilino della casa. Relazione che sembrava procedere nel migliore dei modi una volta finito il reality show di Alfonso Signorini ma evidentemente sotto c’erano problemi.

Sono tante le coppie nate al Grande Fratello in questi anni. Da Giulia Salemi a Pierpaolo Petrelli a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che stanno per sposarsi passando per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che invece stanno per dare alla luce il loro primo figlio. E queste sono solo alcune. Nell’ultima edizione, invece, è sbocciato l’amore tra Anita e Alessio, Letizia e Paolo, Greta e Sergio ed è invece risbocciato quello tra Perla e Mirko.

GF, una coppia in forte crisi

E sono proprio Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi che ora stanno affrontando un periodo di forte crisi. Come detto, i due si sono conosciuti all’interno della casa dell’ultimo Grande Fratello e giorno dopo giorno il loro rapporto si è consolidato sempre di più. Finito il programma, i due hanno iniziato una vera e propria relazione anche se a distanza. Greta, infatti, vive a Milano, mentre Sergio a Roma e certamente questo ha complicato ulteriormente il rapporto.

Che però sembrava stabile, fino a quando lei si è presentata da sola al compleanno di Vittorio, altro ex concorrente. E ora ha deciso di fare chiarezza sulla situazione difficile che sta attraversando con Sergio.”Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose”, ha scritto Greta.

E ancora: “In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia. Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto ciò che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisone”. Preludio di rottura? Per molti sì.