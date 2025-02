Al Grande Fratello via Amanda Lecciso. La nuova eliminata della casa è una concorrente storica ormai. Sempre giovedì 27 febbraio non sono mancate le consuete nomination ed ecco chi è finito al televoto: a giocarsi un posto nel programma a poco dalla finale sono Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi. Lunedì prossimo il pubblico scoprirà chi dirà addio alla possibilità di restare al reality.

Ma probabilmente prima di lunedì i telespettatori sapranno anche come andrà a finire tra Shaila e Lorenzo. Sempre durante la diretta di giovedì, infatti, lei ha deciso di mettere un punto alla storia con il modello e suo fidanzato da mesi ormai. Dopo aver avuto uno scontro furioso la notte prima, la ballerina ha scelto di prendersi una pausa.

Leggi anche: “Agghiacciante”. Grande Fratello, le immagini choc di Lorenzo contro Shaila. Pubblico infuriato





GF, Lorenzo e Shaila lasciati? Beccati così

Cosa è successo? Le solite incomprensioni caratteriali e presunte gelosie, ma la situazione tra i due è presto degenerata come abbiamo raccontato qui sopra. In breve Lorenzo ha perso completamente il controllo, arrivando persino a lanciare i vestiti della ballerina e così Alfonso Signorini ha voluto parlare separatamente con i due.

Il conduttore del GF ha spiegato a Shaila che la sua relazione con Lorenzo è ormai diventata malsana e tossica, sottolineando che questi non esempi di amore da mostrare in televisione. Dopodiché, le ha chiesto di scegliere tra due possibilità: andare dall’ormai ex fidanzato o tornare in salone da sola.

Sembra a me o quei due si guardano e sorridono?#shailenzo pic.twitter.com/RxbPLrO5kw — vdivirginia (@vidivirginia) February 27, 2025

Di fronte a questa scelta, Shaila ha deciso di andare per la sua strada, segnando così la fine definitiva dell’amore con il modello milanese. In teoria, però. Perché alcuni spettatori hanno notato alcuni dettagli ambigui durante la puntata. Dopo la rottura, i due sono seduti ai lati opposti del divano ma, ecco cosa si è notato, si sono guardati quasi tutto il tempo, scambiandosi anche dei sorrisi complici. Dov’è la verità? Per alcuni questa pausa durerà poco, per altri avrebbero inscenato una crisi fake prendendo in giro tutti.