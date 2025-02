Al Grande Fratello, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è finita. Dopo quattro mesi di relazione, le incomprensioni e le gelosie sono culminate in una sfuriata del modello milanese di cui ormai si parla da qualche giorno. “La storia è terminata perché io, in primis, non mi sono messo in gioco, avrei dovuto fidarmi di più della persona che avevo accanto, non mi sono mai affidato totalmente a lei, se magari avevo bisogno di Shaila non glielo dicevo e, poi, quando avevo voglia di stare da solo, comunque non riuscivo a farglielo capire”, ha detto Lorenzo durante la diretta andata in onda giovedì 27 febbraio.

Alfonso Signorini ha fatto notare a Shaila che la storia con Lorenzo è malata: “Shaila, te lo devo proprio dire, la vostra è una storia malata”. “Non stiamo più insieme perché non ce la facciamo più, magari ci abbiamo anche provato ma ci sono troppe cose che non vanno bene”, ha risposto Shaila, che poi ha deciso di chiudere la relazione con il fidanzato.

Grande Fratello, le immagini della sfuriata di Lorenzo contro Shaila

“Voi non avete visto la scenata che ha fatto Lorenzo. Ha preso, ha aperto il mio armadio, ha strappato tutte le cose dentro, ha preso le cose e le ha buttate su un altro letto. No, non vengo a dormire nel tuo letto Chiara, io sto nel mio letto, se ne andrà lui. […] In puntata piglio Alfonso e gli dico ‘fammi uscire adesso’. Perché adesso basta, non sono il gioco di nessuno. Voi non mi conoscete, in diretta prendo e abbandono”, aveva detto Shaila a Chiara dopo la sfuriata.

E proprio in diretta, Alfonso Signorini ha mostrato cosa è successo in quei momenti, inizialmente censurati dal Grande Fratello. Dopo la sfuriata, alcuni concorrenti hanno parlato di quanto accaduto, descrivendo una situazione decisamente esagerata, con un furioso Lorenzo che aveva lanciato cuscini in piscina, lanciato per aria alcuni biglietti conservati da Shaila e i vestiti della fidanzata da suo armadio.

Nelle ultime ore Shaila e Lorenzo hanno vissuto una crisi profonda e, sembra, definitiva… #GrandeFratello pic.twitter.com/cFEBnPZnXA — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2025

Nelle immagini mostrate da Alfonso Signorini si vede Lorenzo fuori di sé. Il concorrente urla e Shaila visibilmente provata dalla lite. Immagini molto pesanti, che hanno fatto infuriare il web: “Violento, aggressivo, parla ma farfuglia giustificazioni assurde. Complimenti alle donne che lo hanno votato, dopo lotte delle femministe per rendere la donna libera, vediamo lui che cerca di rendere succube la compagna e la produzione che lo protegge e non lo butta fuori”.

“Ma le care e vecchie squalifiche non esistono più? Non è possibile”, si chiede un utente facendo riferimento alle squalifiche fatte dal Grande Fratello nelle passate edizioni, in particolare quella di Daniele Dal Moro, squalificato per molto meno. “Tutte le persone che sono state squalificate dovrebbero unirsi e querelarvi”, si legge ancora.