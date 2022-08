“Ma chi te vole…”. Christian De Sica show, massacra la vip e diventa l’idolo indiscusso

Christian De Sica, la replica dopo le parole dell’attrice. L’attore italiano non si trattiene e risponde pubblicamente a Gaia Nanni che ha rilasciato di recente un’intervista su Il Corriere della Sera. Christian De Sica decide di farlo nel suo stile e proprio attraverso il profilo social di Instagram.

Christian De Sica, replica a Gaia Nanni. Procediamo con ordine e capiamo insieme cosa è successo. Di recente l’attrice toscana avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni sulla propria carriera artistica e professionale nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera. Queste le sue parole.





Christian De Sica, replica a Gaia Nanni dopo quelle parole. Boom di like

“Pesco nel grandissimo supermarket dei dialetti, delle miserie umane, delle età, delle estrazioni sociali, in una ricca antropologia culturale che mi permetta di stare lontano da Mirandolina o dalla quarta amante di Christian De Sica in Vacanze di Natale”. (Christian De Sica lascia tutti senza parole a Domenica In).

Parole di Gaia Nanni che non potevano passare inosservate proprio al diretto interessato. La replica di Christian De Sica arriva attraverso il profilo Instagram quindi sotto gli occhi di tutti. Dopo aver ripreso lo screen delle parole dell’attrice, l’attore aggiunge la sua considerazione.

“Gaia Nanni dice che rifugge da me e dalle Vacanze di Natale. “Ma chi te conosce, ma chi te vo Gaia Nanni”, così recita il contenuto della replica di Christian De Sica. Ovviamente lo stile inconfondibile e ironico dell’attore non poteva che attirare un boom di like e di messaggi di apprezzamento.

