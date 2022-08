“Scusate”. Gianluca Semprini, brusca interruzione e mega gaffe: gelo a Estate in diretta

Gianluca Semprini gaffe all’Estate in Diretta. Anche nella giornata di ieri, martedì 23 agosto, è andata in onda una puntata del noto programma di Rai 1. I due conduttori hanno aperto parlando dell’omicidio del panettiere Ciro Palmieri, l’uomo ucciso dalla moglie e dai due figli a Giffoni, provincia di Salerno. Del 43enne si erano perse le tracce da fine luglio poi la svolta: a ucciderlo sarebbero stati la moglie e i due figli con 40 coltellate. Poi hanno fatto a pezzi il cadavere e lo hanno gettato in dirupo

L’omicidio ha scosso tutta l’Italia e anche Roberta Capua si è mostrata particolarmente colpita dalla vicenda: “Si è consumato un atrocissimo delitto, un delitto terribile. Un omicidio davvero sconvolgente”. L’appuntamento di Estate in Diretta è stato caratterizzato da problemi tecnici e così durante il collegamento con la criminologa Roberta Bruzzone il conduttore Gianluca Semprini ha chiarito: “Ha pochi secondi dottoressa”.





Luca Semprini, una puntata tutta di corsa

La criminologa ha parlato del caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta il cui cadavere pare sia stato congelato. Inizialmente sul caso era stata formulata l’ipotesi del suicidio ma ci sono diversi punti ancora da chiarire. In ogni caso subito dopo sempre Gianluca Semprini, alle prese evidentemente coi tempi stretti ha dovuto aggiungere: “Scusate l’interruzione brusca ma dobbiamo andare in pubblicità”.

Andando avanti con la puntata di Estate in diretta Gianluca Semprini ha commesso una gaffe. Putroppo nelle scorse ore è venuto a mancare l’attore comico dei Trettré Gino Cogliandro. Il giornalista ha voluto ricordarlo ricordando una delle sue battute e ha detto: “Permettetemi di ricordare Gino Cogliandro, purtroppo ci ha lasciato…’L’acqua scarseggia….”. Purtroppo, però, la citazione è sbagliata.

A correggere il collega ci ha pensato Roberta Capua che ha subito rettificato: “No è ‘l’acqua è poca e la papera non galleggia’”. A quel punto Gianluca Semprini ha dovuto ammettere: “Mannaggia, l’ho sbagliata”. Durante la puntata si è parlato anche di argomenti più leggeri, gossip e attualità. Inoltre il cantautore Mario Lavezzi è stato ospite e ha rivelato alcuni aneddoti e curiosità sulla sua vita. Infine spazio al quiz di Marco Liorni Reazione a catena.

