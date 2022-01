Prima puntata di questo 2022 e subito una figura barbina per Mara Venier e il suo Domenica In. Ospite della trasmissione, un vecchio amico della conduttrice: Christian De Sica. Proprio l’attore ha commesso una gaffe che ha scatenato le risate dell’attore, dei presenti e del pubblico a casa, ma anche qualche critica. De Sica ha ripercorso la sua carriera ma anche la sua vita e a un certo punto l’attore ha raccontato un flirt avuto in gioventù e la conduttrice veneta ha chiesto: “Ma vi sentite ancora?”.

L’imbarazzo di Christian De Sica che poco dopo ha ammesso: “No non ci sentiamo più.“ AM qui il famoso attore italiano inizia a ridere di gusto, non riuscendo a trattenersi ha replicato alle domanda della conduttrice su come mai non si sentissero più così: “Non possiamo sentirci più….è morta”. Mara Venier si è detta dispiaciuta ma l’attore scoppiando a ridere ha aggiunto: “Ti era già successo una cosa simile, rido perché queste cose fanno ridere…”.

Come ricorderete, nella scorsa stagione un dialogo del genere era successo anche con Romina Power che aveva annunciato la morte della sua ostetrica morte in realtà mai avvenuta visto che l’anziana donna era viva e ricomparsa in studio nelle puntate successive. Christian De Sica ha quindi continuato a ridere oltremodo per diversi minuti fino a che la padrona di casa di Domenica In non è stata costretta a mandare la pubblicità per cercare di far tornare un po’ di serietà al programma.





A parte questo simpatico siparietto, Mara Venier a Domenica In ha anche ricordato la madre di Christian De Sica Maria Mercader scomparsa anni fa: “Donna molto simpatica che ho conosciuto, è stato un piacere chiacchierare con lei”. Ma tornando alla gaffe, non tutti hanno preso bene quelle risate dell’attore romano.

Questa è la seconda stagione di:

“La signora che manteneva la scala purtroppo…”

“È morta… 😂😂😂. Oddio scusa”#DomenicaIn pic.twitter.com/KQP6EVljTI January 2, 2022

Qualcuno infatti sui social ha manifestato perplessità sulla reazione di Christian De Sica e su quelle risate definite un po’ troppo fuori luogo. Dopo la pubblicità è tornata un po’ di calma tra l’attore e la conduttrice che hanno ripreso il loro percorso e hanno dato vita a una bellissima intervista.