Momento di grande romanticismo e amore da parte di Christian De Sica, che nelle scorse ore ha sorpreso i fan del suo profilo Instagram con una rara foto di coppia con sua moglie Silvia Verdone. Infatti, sono state davvero poche le occasioni in cui i due si sono mostrati recentemente in maniera pubblica, ma ora ha scelto una ricorrenza importante per celebrare lei e il loro rapporto sentimentale. Ha preferito non usare delle didascalie particolari, ma le immagini hanno parlato da sole.

Christian De Sica nel recente passato aveva raccontato un triste episodio da Mara Venier. L’attore ha comunque commesso una gaffe che ha scatenato le risate dell’attore, dei presenti e del pubblico a casa, ma anche qualche critica. De Sica ha ripercorso la sua carriera ma anche la sua vita e a un certo punto l’attore ha raccontato un flirt avuto in gioventù e la conduttrice veneta ha chiesto: “Ma vi sentite ancora?”. L’imbarazzo di Christian De Sica che poco dopo ha ammesso: “No non ci sentiamo più, è morta”.

Christian De Sica e sua moglie Silvia, che è la sorella di Carlo Verdone, come ha ricordato ‘Today’ si sono visti per la prima volta quando erano davvero molto giovani. Dopo essersi frequentati per poco tempo, hanno deciso di fidanzarsi immediatamente e non si sono mai lasciati. Poi nel 1980 hanno coronato il loro sogno, infatti si sono uniti in matrimonio, e hanno anche avuto due gioie enormi, ovvero la nascita dei figli Brando e Maria Rosaria. E lui ora ha voluto festeggiare a dovere il compleanno della donna.





Dunque, Christian De Sica ha mostrato prima la moglie Silvia davanti ad una torta e con un sorriso smagliante. Mentre nella seconda immagine ci sono tutti e due, mentre si baciano appassionatamente. Come detto, l’attore ha preferito non commentare sui social ma ha semplicemente condiviso queste bellissime istantanee. Ma tra i tanti commenti sono spuntati quelli di Mara Venier: “Auguriiii Silvia” e di Sandra Milo: “Auguri di cuore alla meravigliosa donna che ti accompagna da sempre”.

Per quanto riguarda Christian De Sica, le sue ultime esperienze cinematografiche sono state i film ‘Altrimenti ci arrabbiamo!’ del 2022 e ‘Chi ha incastrato Babbo Natale?’ nel 2021. In televisione invece l’anno scorso è stato protagonista in veste di concorrente al programma di Rai 1, ‘Top Dieci’ e ha anche fatto la trasmissione ‘Christian De Sica – Una serata tra amici'”.