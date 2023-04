Incredibili anticipazioni su Uomini e Donne, dove una rissa è stata sfiorata in studio. Le notizie che sono arrivate dall’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi sono inaspettate e possiamo subito dirvi che si è trattato di un problema tra due donne, che si sono affrontate a muso duro. E solo per poco non sarebbero arrivate alle mani davanti a tutti gli altri protagonisti. Si è anche scoperta la motivazione alla base del litigio, che stava sfociando in qualcosa di quasi irreparabile.

E di Uomini e Donne nelle scorse ore si è parlato non solo per la rissa sfiorata, ma anche della tronista Nicole. Il corteggiatore Cristian aveva preso malissimo tutta la faccenda e deciso di lasciare il programma. Forse sperava che Nicole lo andasse a riprendere. Ma la tronista ha scelto di lasciarlo andare via e dunque saranno altri a contendersi il suo cuore. Nel frattempo sul web c’è chi lancia indiscrezioni, tutte da verificare, su una presunta crisi tra l’ex tronista Federico Nicotera e la sua scelta Carola.

Uomini e Donne, rissa sfiorata in studio

A dire tutto su Uomini e Donne e questa rissa sfiorata è stato Lorenzo Pugnaloni, il blogger della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Innanzitutto è stato svelato: “Luca Daffrè ha fatto un’esterna con una ragazza mora napoletana, i due però non si sono ritrovati e perciò lei se n’è andata. Poi è scesa una nuova corteggiatrice nuova di nome Valentina, i due si conoscono già per via di Instagram e Luca lo ha precisato sin da subito, ma comunque la tiene”. Ma vediamo perché c’è stata una lite furiosa.

Pugnaloni ha scritto su Instagram: “Paola Ruocco e Gemma Galgani hanno litigato un sacco, davvero fuoco e fiamme, per il cavaliere con il quale entrambe sono uscite. Elio ha dato il palo a Paola questa mattina per dei motivi futili. Poi è sceso un uomo per conoscere Gemma e lei l’ha tenuto”. Il sito Isa e Chia ha poi aggiunto la ragione principale dello screzio, infatti una battutina di Paola ha fatto arrabbiare l’ex di Giorgio Manetti, la quale si è alzata ed è andata verso la rivale: “Come ti permetti di dire che sono affamata?“. Poi l’altra dama ha spiegato tutto.

Paola Ruocco ha fatto una precisazione: “No, ma io intendevo che sei affamata di affetto e di contatto“. Poi la situazione sarebbe tornata lentamente alla normalità, ma si sarebbe davvero rischiato grosso tra le due dame.