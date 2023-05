Clamoroso quanto successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Protagonista Gemma Galgani, che ha subito un’accusa pesantissima da un altro volto del programma. Ci sono stati tanti episodi al limite, infatti in più di una circostanza si è sfiorata la rissa in studio. E ciò che vedrà il pubblico nei prossimi giorni sarà sconvolgente, infatti il rischio è che prima o poi davvero si potrebbe finire per le vie legali, data la gravità della situazione.

Intanto, prima di dirvi cosa è successo a Uomini e Donne con Gemma Galgani, c’è una novità riguardante la tronista Nicole Santinelli. Lei ha fatto la sua scelta, infatti è uscita dal dating show di Maria De Filippi in compagnia del corteggiatore Carlo Alberto Mancini. Il sito Today ha riferito che la messa in onda della stessa dovrebbe essere programmata per la settimana prossima, ma si resta ancora in attesa di comunicazioni ufficiali.

Uomini e Donne, per Gemma Galgani un’accusa pesantissima

Secondo quanto riportato dal sito Coming Soon, a Uomini e Donne Gemma Galgani si è innanzitutto inferocita con la dama Gabriella. Quest’ultima ha deciso di dare un bacio al cavaliere Elio nonostante abbiano avuto un litigio, quindi l’amica di Ida Platano l’ha chiamata “incoerente”. Gabriella è stata messa nel mirino anche dalla signora Carla, ma poi è successo di tutto tra Tina Cipollari e lo stesso Elio, visto che l’opinionista ha portato due cibi che lui odia, ovvero burro e ricotta. Era pronta a gettarli addosso e l’uomo aveva preannunciato la denuncia, prima che la De Filippi la stoppasse.

Elio ha avuto una lite con Armando Incarnato e sono dovuti intervenire gli assistenti del programma per evitare il contatto fisico. Ma lo stesso Elio ha anche fatto un’accusa gravissima a Gemma Galgani, infatti le ha dato dell’alcolizzata stando alle anticipazioni di Coming Soon. La dama era pronta a buttargli una scarpa, ma poi si è fermata. Vedremo quindi delle puntate decisamente sopra le righe, con Maria che ha dovuto fare i conti con situazioni molto pericolose.

Non resta che pazientare qualche giorno e poi vedremo cosa è successo in studio tra i diversi protagonisti. Tra l’altro Armando aveva recentemente avuto una lite clamorosa con Riccardo Guarnieri e ora anche con Elio. Quest’ultimo è stato il grande protagonista, avendo offeso pure Gemma.