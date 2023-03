Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Desdemona dal programma. Ve lo avevamo anticipato una settimana fa e oggi, mercoledì 15 marzo, è arrivata la puntata della ‘cacciata’. Giusto ieri parlavamo delle accuse rivolte da Gianni Sperti e Armando Incarnato ad Aurora Tropea che avrebbe ‘sparlato’ del dating show e spifferato alcune anticipazioni ad un giornale. La dama si è difesa come ha potuto, spiegando pure di aver denunciato non UeD ma un cavaliere che l’avrebbe diffamata.

Ora però al centro di un vero e proprio caso ci è finita un’altra dama, ovvero Desdemona. La dama si è seduta al centro dello studio con Ivan e avrebbe voluto raccontare quello che è successo durante la loro uscita, ma non le è stato permesso. Subito, infatti, è intervenuto prima Armando Incarnato che ha affermato di aver ricevuto una segnalazione sul suo conto. Poi anche Gianni Sperti ha fatto sapere di aver avuto un’altra segnalazione. E per Desdemona sono stati guai.

Leggi anche: “Costretta ad andarsene”. Clamoroso UeD, la dama fuori per quello che hanno scoperto su di lei





La segnalazione su Desdemona e la decisione di Maria

Subito dopo l’arrivo di Desdemona al centro dello studio Armando Incarnato ha dichiarato: “Ho da fare ascoltare dei tuoi audio, dove si capisce perchè sei qui, si capisce perchè hai finto di rapportarti a me, dove si capisce che hai una manager alle spalle che ti dice come ti devi muovere”. La dama si è, però, rifiutata di far ascoltare quegli audio, ovvero un messaggio che lei stessa aveva inviato a qualcuno. A quel punto è intervenuto anche Gianni Sperti al quale Armando ha fatto ascoltare il messaggio.

L’opinionista è rimasto sbalordito da quello che ha sentito: “Ha detto che il programma è molto trash e non è più quello di una volta. Ha detto che con Armando Incarnato ci uscirebbe volentieri a cena, ma una storia mai. E poi ha rivelato che vorrebbe restare nel programma il più a lungo a possibile per dei motivi precisi”. La dama ha accusato la redazione di spingere affinché lei avesse una storia con Armando. Inoltre Gianni Sperti ha rivelato che Desdemona avrebbe mandato dei messaggi si suoi supporteri sostenendo che poteva avere una call con lei pagando 29,99€.

“Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio” 🔥 #uominiedonne pic.twitter.com/IEMHtAu1rJ — trashtvstellare (@tvstellare) March 15, 2023

A questo punto Desdemona ha ben poco da dire e Maria De Filippi dichiara: “Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio. Questa è una mia opinione”. “Davvero?” risponde la dama, che subito dopo lascia effettivamente lo studio. Poco dopo, però, la stessa rientra spiegando: “Penso di non meritare quello che è successo oggi”. Maria le ha chiesto scusa per il tono usato, ma ha chiarito che la decisione è stata presa dopo aver saputo i reali motivi della sua presenza nel programma. E Gianni Sperti ha aggiunto: “Avesse chiesto scusa avrebbe fatto miglior figura”.

“Bugiardo”. UeD, caos su Gianni Sperti: umiliato dopo le accuse all’ex dama