Situazione paradossale a Uomini e Donne, con una dama che ha lanciato delle accuse assurde ad un altro protagonista del dating show di Maria De Filippi. Davvero turbolenta la puntata del 13 aprile, trasmessa su Canale 5. C’è stato uno scontro davanti a tutto lo studio, ma a far discutere è stata una rivelazione inaspettata della donna, che ha raccontato cose gravi che sarebbero successe in passato. Lei ha subito innanzitutto una reprimenda da parte dell’opinionista Gianni Sperti.

Quest’ultimo ha infatti esclamato: “Proprio ieri mi hanno confermato che ci sono delle chat, in cui parli male del programma e della redazione”. La replica è stata immediata: “Mai parlato male della redazione, Gianni portami le prove”. Ma a Uomini e Donne l’atmosfera è diventata incandescente, quando la stessa dama ha raccontato un avvenimento clamoroso. Sono volate delle accuse choc, che ora rischiano di far nascere un polverone. E non è da escludere che Maria vada alla ricerca di queste immagini per fare chiarezza.

Uomini e Donne, una dama fa delle accuse scioccanti

Nel programma Uomini e Donne questa dama ha lanciato delle accuse al cavaliere Armando Incarnato, che si renderebbe artefice di gestacci durante le puntate: “Mi fai le corna, sai quanto è grave? Mandassero i video che lui si mette là e abbassa lo sguardo e mi fa le corna. Che uomo sei? Sei cattivo”. Lui però ha risposto: “Anche Gianni me le fa, però mi faccio una risata“. Proprio Sperti, nonostante non abbia un buon rapporto con Armando per usare un eufemismo, lo ha difeso attaccando la donna.

A sganciare la bomba è stata Aurora Tropea, che ha poi dovuto sopportare questa reazione di Gianni Sperti: “Aurora, però non esagerare con queste frasi per un gesto che non voleva magari essere quello che intendi tu. Molto facile pugnalare in questo modo. Evitiamo questi discorsi che sono un po’ esagerati”. Ma la dama non ci sta assolutamente: “Ogni cosa che dice Aurora non è mai vero. Mi sono stufata perché quello che dico io è sempre una bugia. Gianni, ma basta”.

Intanto, su Armando è intervenuta Barbara De Santi: “Una persona che vuole nascondere, rimane quasi sulle sue. Non si scalda così tanto. Io ho visto in lui le reazioni che avevo io per difendere la mia verità. Impazzivo come lui. Quindi io credo ad Armando”.