A Temptation Island una coppia è stata protagonista di momenti parecchio hot. O meglio, è stata la ragazza a raccontare dettagli intimi sulla loro vita privata, cosa che ovviamente non ha fatto piacere al concorrente. Lui ha ascoltato tutta la conversazione della sua fidanzata con uno dei tentatori del programma di Filippo Bisciglia e c’è stato grande imbarazzo, oltre che rabbia. Anche perché mancherebbe ormai da tempo la scintilla della passione.

Quindi, puntata incandescente di Temptation Island con la coppia che è balzata agli onori della cronaca per questi dettagli intimi che sono diventati improvvisamente pubblici. Lei ha infatti sottolineato un aspetto molto importante, ovvero che durante la relazione ci si annoia moltissimo oppure si parla troppo, non dando il giusto rilievo all’aspetto sessuale. E questo è uno dei motivi, che rischia di far naufragare il loro legame amoroso.

Leggi anche: “Ora ve lo diciamo”. Temptation Island, Gabriela e Giuseppe tornano al falò e il colpo di scena e clamoroso





Temptation Island, su una coppia svelati dettagli intimi: “Non sco***”

Durante la quarta puntata di Temptation Island, oltre a soffermarci su questa rivelazione di lei sulla coppia con tanto di dettagli intimi spiattellati, la concorrente ha anche esclamato: “Mi fa paura il fatto che abbia avuto voglia di vivere l’esterna di vederlo in imbarazzo con lei. Mi fa piangere il modo in cui si pone nei confronti di questa persona, le sue emozioni e i suoi occhi perché vedo che sta bene ed è felice. Lui è preso e si è già dato delle risposte, perciò non capisco perché non abbia ancora chiesto il falò di confronto“.

Ma è stata soprattutto una frase ad aver incendiato la serata, infatti Perla parlando col tentatore ha criticato il suo partner Mirko: “Parliamo e parliamo, ma non si sco***“. E poi al single Daniele ha fatto ulteriori precisazioni: “A volte mi fa calare le pa*** e mi pesa la situazione. Provo noia in quella cosa, ma io non sono così perché sono una persona focosa e passionale. Lo facciamo una volta alla settimana, a volte passano pure 15 giorni. A me prende l’ansia, mi sta sul ca*** e mi rompo il ca***”.

Per Mirko è tempo di pinnettu… Come reagirà sentendo queste parole da parte della sua fidanzata? #TemptationIsland pic.twitter.com/0ZGiCPonMa — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2023

Staremo a vedere se alla fine del percorso Perla e Mirko riusciranno a comprendere cosa non vada nel loro rapporto e continuare insieme la relazione, oppure se sarà inevitabile separarsi per cercare un’altra persona al loro fianco.