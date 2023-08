Momento tutt’altro che favorevole per Ida Platano, che ha subito degli insulti e delle minacce gravissimi nelle ultime ore. Però non è stata in silenzio, anzi, ha reso pubblici quei messaggi e ha successivamente postato delle Instagram stories nelle quali ha replicato a tono. Ma i suoi fan sono rimasti letteralmente sotto choc perché così tanta aggressività verbale non se l’aspettava nessuno. Invece questo hater ci è andato giù pesantissimo.

Ed è determinato ad andare avanti fino alla fine, visto che non ha smesso di attaccarla nemmeno dopo la denuncia pubblica di Ida Platano. Insulti e minacce sono stati mostrati agli utenti e sicuramente avrà ricevuto un’ondata di affetto in direct. Lei è stata criticata anche per il lavoro che svolge, ovvero la parrucchiera, ma sono state altre parole ad aver sconvolto migliaia e migliaia di persone, incredule davanti a quei messaggi.

Ida Platano, choc contro di lei: arrivano insulti e minacce

In risposta ad una delle sue stories di Instagram, questo odiatore della rete ha contattato Ida Platano sferrando un attacco pesantissimo. Gli insulti e le minacce sono stati i seguenti: “Sparati morta sciampista“. Tra l’altro, la parola ‘sciampista’ è stata scritta in maniera errata e lei ci ha pure riso su: “Innanzitutto mi faccio una risata perché non sa scrivere shampista, proprio per niente. Se vuole, glielo faccio io lo shampoo e sono fiera di fare ancora oggi gli shampoo ai miei clienti. Amo fare la parrucchiera perché è il mio pane quotidiano”.

E l’ex dama di Uomini e Donne ha continuato così: “A me non ha offeso per niente, se vuole lo sparo io però con un po’ d’acqua. Ma che gente, davvero, gli faccio uno shampoo così magari si rilassa. Comunque non mi rovina niente nessuno, questi commenti li faccio vedere perché come metto la faccia io, ce la mette chi scrive e metto nome e cognome. Non me ne frega niente, che dire, ridiamo”. E Ida ha anche messo in sottofondo la canzone Vaff*** di Marco Masini. Ma l’hater non si è fermato qui.

L’hater ha detto in un audio: “Cesso umano” e, sempre rivolgendosi ad Ida Platano, ha scritto ancora: “Puoi anche impiccarti sciampista. Lo confermo, spero che tu abbia i soldi per poter pagare lo studio legale di mio padre”.