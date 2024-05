Nervi alle stelle all’Isola dei Famosi. Ieri sera è andata in onda la nona puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Uno dei concorrenti infatti ha perso completamente la testa e in diretta ha insultato in maniera molto pesante i suoi compagni di viaggio. La scena ha lasciato il pubblico in studio basito. E ha scatenato tutta una serie di reazioni che hanno occupato gran parte della trasmissione.

La puntata di ieri sera era particolarmente attesa, perché per la prima volta al televoto erano finiti alcuni dei big di questa edizione non proprio fortunata del reality show segnata da numerosi ritiri dovuti a problematiche di salute dei concorrenti e da eliminazioni decisione dal produzione, a cui hanno fatto seguito molte polemiche. Alla fine il televoto ha decreto l’ uscita di Valentina Vezzali.

Isola dei Famosi choc, la naufraga scappa piangendo: “Voi siete questo…”

Prima di abbandonare per sempre l’isola, però, l’ex campionessa olimpica di scherma è stata protagonista di uno “sbrocco” pesante. All’apice di una settimana molto dura per lei, segnata da diverse liti e incomprensioni con gli altri naufraghi, Valentina ha perso la testa.

Durante la diretta è stata mostra una clip con l’ennesima discussione avuta da Valentina Vezzali con Greta Zuccarello e la contessa Alvina Verecondi Scortecci. Dopo la lite Vezzali si allontana sulla spiaggia dicendo qualcosa. Nel video non si capisce, ma è Greta a svelare tutto: “È scappata via piangendo e urlando: ‘Siete dei pezzi di mer*a’”.

La discussione è continuata tra la Palapa e gli studi di Milano, dove insieme a Vladimir Luxuria c’erano gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. I due hanno preso posizioni diverse sul caso Vezzali. La prima ha sostenuto che Valentina si è sempre post male nei confronti degli altri naufraghi, cercando in continuazione certezze. Secondo Bruganelli, Vezzali si sarebbe innervosita perché sull’Isola non sarebbe riuscita a occupare quel ruolo da leader al quale forse aspirava prima di partire per l’Honduras.

Di parere opposto invece il giornalista del Tg5: “Valentina è stata massacrata”, ha detto senza giri di parole Maltese, sostenendo che sull’isola si è formato un gruppo che tende ogni volta a individuare una “vittima” e lentamente a isolarla. In questo caso è stata Valentina. Maltese quindi ha messo in guardia gli altri concorrenti: “Attenti naufraghi, perché i prossimi potreste essere voi”.