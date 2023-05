All’Isola dei Famosi 2023, proprio poco prima che andasse via, Asia Argento ha fatto una dichiarazione scioccante. E ha tirato in ballo un nome pazzesco nella sua conversazione con alcuni naufraghi. Stava infatti prendendo parte a Radio Isola di Marco Mazzoli e Paolo Noise, quando ha fatto una confessione clamorosa. Ovviamente il pubblico ha immediatamente commentato la notizia, che sicuramente farà discutere ancora per giorni. E la stessa attrice potrebbe intervenire nuovamente per dare qualche altra precisazione.

Come ricostruito da Novella 2000, durante la sua ultima giornata vissuta all’Isola dei Famosi 2023 Asia Argento si è anche soffermata sulla vita in Honduras: “Non so come fate, non si dorme e non si mangia. Non ho dormito niente, un mal di schiena e la sabbia nel sedere. Non mi hanno morsicato l’unica cosa”. Poi Paolo Noise, troppo incuriosito da quanto lei avrebbe fatto, le ha posto una domanda abbastanza scottante e la risposta è arrivata subito.

Leggi anche: “Sono incazzata con te”. Isola dei Famosi, Asia Argento arriva e fa il panico. La naufraga distrutta in diretta: cosa è successo (VIDEO)





Isola dei Famosi 2023, Asia Argento tira fuori un nome choc

Nel corso della sua breve ma intensa esperienza all’Isola dei Famosi 2023, Asia Argento ha rincuorato sua sorella Fiore, la quale ha molto apprezzato questo regalo fatto dalla produzione del reality show di Canale 5. E qualche ora fa si è sottoposta senza timore a queste domande di Mazzoli e Noise, che ovviamente non hanno fatto troppi giri di parole e soprattutto Paolo ha voluto chiedere spiegazioni su un suo presunto bacio che si sarebbe data con un grandissimo attore.

Paolo Noise ha chiesto: “Senti, noi sappiamo che hai fatto una miriade di film, ma è vero che è successo a pingonate con Vin Diesel? Ti ha pugnalato di carne?“. E lei: “No, eravamo solo amici“, ma la sua risposta non è stata convincente e in un certo senso ha fatto capire di essersi realmente baciata con l’attore, con il quale condivise l’esperienza nel film XxX. E il naufrago ha aggiunto: “Sta chiudendo gli occhi, due lingue sì dai. Fuori dalla scena“. E l’attrice: “Ma no, nella scena. Va beh, ma sì. Però”. E ha lasciato così il dubbio.

Vin Diesel, 55 anni, è un attore americano che è noto soprattutto per pellicole straordinarie del calibro di Salvate il soldato Ryan, Pitch Black, appunto XxX e Fast & Furious. In quest’ultima serie di film ha impersonato il ruolo di Dominic Toretto.