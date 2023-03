Al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha commesso una gaffe clamorosa, che ha lasciato tutti senza parole. Non ha capito bene cosa stessero dicendo nella casa più spiata d’Italia e alla fine se n’è uscita con una dichiarazione pazzesca, che ha creato subbuglio anche negli altri vipponi. Un vero e proprio colpo di scena, a tal punto che la produzione del programma è stata costretta addirittura a censurare il tutto, mentre gli altri sono scappati via improvvisamente. Una situazione quasi unica nel suo genere.

Intanto, parlando sempre di dinamiche del GF Vip 7 e di Oriana Marzoli, è stata criticata da Daniele Dal Moro: “Non si può reagire così male ad una domanda manco l’avesse accusato di aver ucciso qualcuno, ci vuole un po’ di equilibrio eccheccazzo. Questa ragazza ha una pazienza infinita, è sotto attacco da parte di tutti da mesi, ha passato momenti difficili senza mai attaccare per questo nessuno e anzi dimostrandosi sensibile quando necessario. È ora che Daniele dimostri anche con i fatti di tenerci a lei, siamo tutti bravi a parole e basta romanticizzare questa aggressività, BASTA”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli fa una gaffe clamorosa

Nella casa del GF Vip 7 Oriana Marzoli stava parlando insieme a Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, quando ha capito in malo modo una frase detta da Onestini. Tutti sono rimasti a bocca aperta, si sono alzati dalla sedia o allontanati dall’influencer venezuelana. Sono ovviamente scoppiati a ridere, quindi non c’è stata alcuna polemica, ma ciò che le è uscito dalla sua bocca ha messo in ‘allarme’ la regia, che ha preferito optare per la censura per evitare guai.

Oriana ha detto: “Ah, la sbo***?“, una parola volgare che fortunatamente non ha detto per intera ma ha ugualmente causato la sua censura. La gente sui social ha commentato: “Oriana: ‘La sbo’. Scatta la censura e tutti scappano, vi prego non ce la posso fare”, oppure: “Antonella che scappa, quando sappiamo che è abbastanza esperta dell’argomento”, “Ma chi, Antonella che parlava di spe*** sotto le lenzuola?”, “Mamma, muoio”, “Ma scusateeee, se non ha capito è logico che chieda spiegazioni ahahah”.

Ovviamente si è trattato di un errore fatto in buona fede e tutti ci hanno riso su. Non aveva proprio compreso il contenuto delle parole di Luca Onestini e ha cercato di fornire la sua spiegazione valida. Ma ha fatto questo scivolone molto divertente.