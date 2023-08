“In soli undici mesi, con il mio profilo OnlyFans, ho guadagnato circa 110 mila euro. Mai avuto tanti soldi in vita mia, anche se poi li ho già spesi tutti perché sono stata sempre in giro. In pratica, tra un video e l’altro, ho vissuto una vacanza lunga un anno intorno al mondo: da Sharm el-Sheikh a Tenerife, da Bali alla Thailandia”.

Così l’ex volto di Canale 5 ha parlato della sua esperienza con Onlyfans, ora chiuso per dedicarsi alla vita monacale. Qualche giorno fa, in un’intervista, aveva svelato di essere entrata in convento. “Si può sbagliare nella vita, io ho sbagliato e adesso voglio una seconda possibilità”, ha spiegato a RTL 102.5 News. “Lo farei solo per occuparmi di giovani che hanno vissuto lo stesso problema”, ha detto ancora.

Emy Buono, l’ex pupa chiude Only Fans e va in convento

“Assieme al mio ex, non mi sono fatta mancare niente. Ma ora sono pentita di tutto. Non mi sarei mai aspettata che i miei video hot diventassero di dominio pubblico. Invece, sono finiti finanche sotto gli occhi di mia mamma. E ora mi stanno rovinando la vita. Tanto più che, per la prima volta, mi sono innamorata sul serio. Ma il mio nuovo lui, pur dicendo di contraccambiare il mio sentimento, non si fida: ha paura di ciò che pensa la gente. Della reazione che può avere chi sa dei miei video sexy. Lo capisco”, ha spiegato Emy Buono, ex pupa de La Pupa e il secchione ed ex fidanzata dell’influencer Dennis Dosio.

“I soldi non sono tutto. Il mese scorso ho chiuso il mio profilo OnlyFans. Ho detto addio ai miei diecimila abbonati. Ho capito che posso fare a meno del sesso se non c’è anche l’amore. E ho deciso di vivere questa fine estate qui, dalle mie amiche suore, nel loro convento di Sorrento. Ho bisogno di un po’ di pace. Di un po’ di serenità che solo questo posto, tra i limoneti e il mare, mi dona. Ho bisogno di dimostrare a me stessa che può esserci una nuova Emy Buono“, ha detto al Corriere della Sera.

Emy Buono si è pentita di aver aperto il profilo Onlyfans perché i suoi video sono diventati virali e le hanno creato problemi con la famiglia del fidanzato. “Sono arrivata a scappare dal mio paese, sono caduta in depressione, sono stata chiusa per due mesi in casa, ho preso anti-depressivi e ho pensato anche al suicidio”, ha raccontato. Poi la decisione di stravolgere la sua vita e di intraprendere un percorso spirituale insieme alle suore di Sorrento.