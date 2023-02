Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo 2023, la frase non sfugge a nessuno. Attetissima l’entrata in scena della nota influencer sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Sorridente ma anche emozionata, Chiara Ferragni ha sfilato lungo la scalinata mostrando abiti-manifesto di una libertà di essere e di pensiero. E il momento del monologo ha lasciato il segno.

Il monologo di Chiara Ferragni a Sanremo nasconde una ‘frecciatina’ all’ex? Una lettera indirizzata alla Chiara bambina che ancora doveva crescere, conoscere il vero mondo e talvolta ‘sfidarlo’. Nel corso del monologo, la moglie di Fedez non ha dimenticato nulla, riavvolgendo il nastro del tempo e araccontando al pubblico i dettagli di un percorso che l’ha condotta fino a un indubbio successo che non si chiamerebbe tale se a essere superate non fossero anche alcune inevitabili ‘sfide’.

Oggi quella Chiara bambina è diventata una donna di successo, ma anche una moglie e una madre amorevole, nel suo monologo Chiara non ha dimenticato niente e nessuno: “Vorrei farti vedere ora cos’è la mia vita. La gente mi conosce, tanti mi chiedono un selfie insieme: è una bella sensazione, anche se non piaccio proprio a tutti. Ma piaccio a me stessa, e questo è un ottimo inizio”. Poi una frase che ha destaro l’attenzione di molti: “Ti voglio dare un consiglio: celebra sempre i tuoi successi, quelli grandi e quelli piccoli. Non sminuirti mai di fronte a nessuno. Noi donne siamo abituate a farci piccole di fronte a uomini insicuri”.

Chiara prosegue: “E te lo dice una che ha accettato persino che qualcuno si prendesse il merito di averla inventata e ha lasciato che questa fosse la narrazione per anni, prima di rendersi conto che tutto questo fosse sbagliato”, ha dichiarato l’influencer.Per molti il riferimento di Chiara Ferragni era rivolto al suo ex fidanzato, ovvero Riccardo Pozzoli, con cui l’influencer ha dato il via alla sua redditizia società e The Blonde Salad.

Una relazione tra Chiara Ferragni e Riccardo durata la bellezza di 5 lunghi anni e che li avrebbe visti proseguire insieme nelle loro attività lavorative nonostante il capolinea raggiunto. Un epilogo della relazione, sopraggiunto senza troppi commenti da parte di entrambi, ma nella pura accettazione che a un certo punto le strade possono davvero arrivare al punto di dividersi: “Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso. Parlerò del perché non abbiamo più un rapporto. Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre. Ho capito che non conosci mai veramente qualcuno…”, sono state le parole di Chiara dopo la rottura.