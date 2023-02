Chiara Ferragni a Sanremo 2023, come ha reagito Fedez. Prima serata di successo del festival della musica italiana. I primi 14 artisti si sono esibiti davanti a una platea che ha acclamato con lunghi applausi la presenza della moglie del rapper italiano. Tanti momenti emozionanti per Chiara Ferragni, e nel frattempo Fedez commentava così la diretta tv.

Fedez su Chiara Ferragni a Sanremo 2023. Senza alcun dubbio la nota imprenditrice milanese non poteva che onorare il palcoscenico dell’Ariston durante la serata di debutto del festival. “Solo quando sarò pronta”, così Chiara Ferragni ha deciso che il 2023 sarebbe stato l’anno giusto per lasciarlo accadere. E nel corso della serata, con addosso l’abito che ricreava i dettagli del suo corpo, l’influencer ha deciso di parlare al pubblico attraverso un monologo scritto di proprio pugno. Una lettera alla Chiara bambina, che la mamma di Leone e Vittoria ha declamato con occhi commossi.

Leggi anche: “Ma cosa c’è scritto?”. Chiara Ferragni e lo strano abito indossato a Sanremo: il significato choc delle frasi





Fedez su Chiara Ferragni a Sanremo 2023. La reazione senza filtri davanti ai fan

Ma ancora prima del monologo che ha coinvolto ed emozionato il pubblico, Chiara Ferragni non poteva che fare il suo ingresso in modo impeccabile. “Pensati libera”, la scritta è apparsa sul coprispalla bianca fin da subito, lasciando intuire lo spirito con cui l’influencer avrebbe affrontato il corso della serata in rappresentanza di tutte le voci femminili che tendono a rimanere fin troppo ‘soffocate’. Un ingresso sul palcoscenico dell’Ariston che non poteva che andare incontro anche alla reazione del marito Fedez.

“Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato a loro imposto dalla società. Una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni che lotta per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna”, si legge a corredo del post su Instagram che mostra Chiara con addosso lo stelo-manifesto.

E al contempo Fedez che osservava incantato la scena commentando su Instagram: “Si sta cag***o addosso”, ha detto sorridendo e poco dopo è arrivata anche una frase liberatoria: “Ho fatto dei figli con questa donna”. Poi la foto con la didascalia: “Amore Mio”, che conferisce tutta l’intensità del momento che anche il marito della co-conduttrice del Festival ha sentito e ha voluto comunicare ai fan. Chiara Ferragni sarà presente anche nel corso del grande finale in onda l’11 febbraio sempre sul canale Rai.