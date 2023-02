Chiara Ferragni e Fedez, stop alle riprese di ‘The Ferragnez’? La bomba sta circolando da qualche ora e sembra essere la conferma di una crisi che ieri potrebbe aver vissuto uno dei suoi momenti di maggior tensione. Secondo alcune indiscrezioni infatti le foto scattate ieri a Milano che ritraevano la coppia insieme ero localizzate in un posto preciso: lo studio di un legale. Una voce non confermata che però ha sollevato un polverone.



Come un polverone ha sollevato Guia Soncini che su l’Linkiesta ha dato aggiornamenti sul gossip del momento “Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese. La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi)”.

Chiara Ferragni e Fedez, stop alle riprese di ‘The Ferragnez’?



“E – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre”. Il marito Fedez tace. Può la scenetta di Sanremo aver fatto scattare una crisi senza ritorno? Di sicuro ha scatenato i commenti degli haters ai quali rispondono i fan del cantante.



“Solitamente non commento mai ma leggo troppa cattiveria e ignoranza tra i commenti, ma nessuno ha mai pensato che magari è un messaggio che vuole mandare, che quel bacio vuol dire che ognuno ha i propri diritti è un legame di amicizia , anche se fosse bisex qual è il vostro problema, forse non si è soddisfatti della propria vita ed è più facile giudicare la vita altrui, la tristezza siete voi con questi commenti privi di senso e di capacità di comprendere il messaggio”.



Nelle ultime ore sul caso è tornato anche Salvini. “Mi piace Mengoni che ha vinto, mi piace Mr Rain, poi Rosa non attira il mio gusto. Fedez? Ognuno fa il suo mestiere, ma la Rai è pagata dagli italiani, è servizio pubblico, vedere certe scene… mi sembrano cose un po’ volgarotte. Stiamo lavorando, togliere il canone dalla bolletta e fare che la tv pubblica non sia a carico del pubblico, come succede in molti Paesi europei, si può tagliare qualche maxi stipendio in Rai e agli agenti”.