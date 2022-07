“Perché costa così tanto”. Chiara Ferragni a Sanremo, la scoperta dopo la polemica sul cachet esagerato

Chiara Ferragni sarà delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato da Amadeus che è intervenuto in diretta al TG1: “Anche se siamo a giugno, grazie alla Rai, all’ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival Il regolamento è stato pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e posso già annunciare il nome della co-conduttrice della prima serata, martedì 7 febbraio, e dell’ultima serata, sabato 11 febbraio: Chiara Ferragni”.

Per Chiara Ferragni si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo. Non era andata all’Ariston neanche per la partecipazione del marito Fedez quando ha cantato in coppia con Francesca Michelin. Carlo Conti la voleva accanto a sé nel 2016 e anche Amadeus ha tentato il colpaccio nelle sue prime tre edizioni, ma solo quest’anno l’influencer si è convinta.





Chiara Ferragni cachet Sanremo, parla Francesco Facchinetti

Nel frattempo si inizia a sapere qualcosa riguardo il cachet che percepirà Chiara Ferragni per la sua partecipazione a Sanremo come co-conduttrice. Secondo il settimanale Diva e Donne il suo compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. Guadagni nettamente superiori a quelli di Sabrina Ferilli, presente alla finale di quest’anno. L’attrice romana si sarebbe accontentata di 25mila euro, mentre Drusilla Foer, altra grande protagonista di Sanremo 2022, avrebbe percepito a 15mila euro.

La notizia della cifra del cachet ha innescato una lunga scia di polemiche. Indubbiamente si tratta di una cifra importante superiore ad altre che si sono viste negli anni passati. Chiara Ferragni guadagnerà più di quanto ha ricevuto Checco Zalone che lo scorso anno è stato l’ospite più pagato con 70mila euro. Georgina Rodriguez, per esempio, nel 2020 ha guadagnato 140mila euro ma ha dato tutto in beneficenza al Regina Margherita, l’ospedale dei bambini di Torino. Somma enorme quella che prenderà Chiara Ferragni, ma se vale tanto è anche perché la sua presenza genererà entrate per il festival.

Lo ha spiegato anche Francesco Facchinetti, intervenendo su Tik Tok: “Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 o 600mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici, conduttori che hanno preso più di un milione di euro. Poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al festival. Quindi se Sanremo mette sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che Sanremo guadagna grazie a Chiara Ferragni, gli sponsor, eccetera, almeno 30 volte tanto”.