“Il confessionale mi ha chiesto di loro“. Dentro la casa del Grande Fratello si preparano altre sorprese e colpi di scena. Lo fa capire una rivelazione fatta poco fa in giardino da Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia era appena uscita dal confessionale e si è andata a confidare con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che hanno ascoltato con molto interesse quello che la loro amica aveva da dichiarare.

Zeudi ha aperto la porta che dà sul giardino, ma prima si è guardata un po’ intorno, con il timore che altri concorrenti della fazione opposta potessero sentire. Poi, quando ha capito che poteva parlare liberamente, ha proseguito il suo discorso, con un ghigno. Zeudi ha spiegato di essere stata chiamata in confessionale dagli autori del programma per avere alcune spiegazioni riguardanti altri due concorrenti del reality show di Canale 5.

“Mi hanno chiesto di Helena e Javi”, ha annunciato Zeudi. “Vabbè, non c’era molto da dire,” ha replicato Shaila. “Mi hanno fatto 800 mila domande”, ha continuato Zeudi che però non è parsa affatto dispiaciuta della cosa. Anzi. “E Zeudi avrà dato 900 mila risposte”, ha commentato Lorenzo Spolverato, compiacendosi della notizia in ottica di un eventuale nuovo scontro con la loro coppia-nemica. Il video con questa scena è diventato virale sulla rete. Secondo alcuni telespettatori, la mossa del confessionale lascia intendere che probabilmente nella prossima puntata di giovedì, un blocco del programma sarà dedicato nuovamente all'(ex) triangolo composto da Helena Prestes, Javier Martinez e appunto Zeudi Di Palma.

L’ex Miss Italia, infatti, pare avere ancora dei conti in sospeso con la coppia, in particolare con Helena. Tra le due concorrenti ci sono state scintille nel corso dell’ultima diretta. Al momento, dentro la casa si stanno evitando e, come rivelato dalla stessa Zeudi, non si scambiano più neanche il buongiorno. Probabilmente, quindi, nella prossima puntata il pubblico assisterà a un vero e proprio confronto. Se sarà il chiarimento finale è ancora presto per dirlo.

Di sicuro, i fan della fotomodella brasiliana sono tornati subito all’attacco di Zeudi. “Vive a spese degli altri”, scrive una heleners su X. Secondo molti, Zeudi starebbe facendo di tutto creare polemiche con Helena, in modo da avere attenzione durante la puntata. Altri sostengono che punti ancora a conquistare Javier Martinez.

Ci rendiamo conto della follia?! Ed è stata più di un ora #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/qhhpYgwTHw — 𝓒𝓱𝓻𝓲☼☽☯︎❦ (@Tanqueray__97) February 19, 2025

L’ex Miss Italia in questi giorni ha detto di essere stata nuovamente delusa dalla modella, dopo averle dato l’ennesima possibilità come amica. Dall’altro lato, Helena non si aspettava che la Zeudi si lamentasse in puntata dei rumori di notte per le effusioni notturne tra Helena e Javier, provocandole molto imbarazzo. Sicuramente non è finita qui.