La diciottesima edizione del Grande Fratello si prepara al gran finale. Lunedì 31 marzo 2025, in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini accompagnerà i telespettatori nell’ultimo capitolo del reality più longevo della TV italiana. Una serata che si preannuncia carica di tensione, sorprese e colpi di scena, con un unico obiettivo: incoronare il nuovo vincitore dopo Perla Vatiero.

Ma prima dell’ultimo televoto per decretare il trionfatore, resta ancora da assegnare un posto nella rosa dei finalisti. Dopo le clamorose eliminazioni di Luca Giglioli, Javier Martinez e Shaila Gatta nella semifinale, tutto è pronto per l’ultima sfida: Chiara Cainelli contro Mariavittoria Minghetti, un televoto a due che si chiuderà proprio all’inizio della diretta di lunedì. La più votata entrerà ufficialmente tra i finalisti, mentre l’altra dovrà dire addio alla casa a un passo dalla fine. Attualmente i finalisti già certi sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, quest’ultima entrata in extremis grazie al televoto flash che ha sancito l’eliminazione di Shaila.

“Chi vince il Grande Fratello”. Il nome del vincitore che circola sul web, tra sondaggi e aspettative

Nonostante i forum e i siti dedicati al GF vedano Chiara Cainelli come possibile eliminata – con proiezioni che la danno nettamente sfavorita – la realtà potrebbe essere molto diversa. Sui social, in particolare su Twitter, i sondaggi raccontano una situazione di sostanziale equilibrio: Mariavittoria appare leggermente in vantaggio, ma le distanze sono minime. La possibilità che anche i fandom minori (come quelli legati a Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi o Javier Martinez) stiano supportando Mariavittoria potrebbe spostare gli equilibri.

Molti fan si chiedono se il televoto a due non abbia finalmente ridimensionato il peso delle Zelena – uno dei fandom più potenti dell’edizione – e dei loro bot, rendendo la votazione più democratica e imprevedibile. La stessa Minghetti, parlando in confessionale, ha espresso dubbi e paure: “Tanto so già come andrà a finire. Tu dici che vinco io? Ma sei matta? No, figurati, non so nemmeno se sperarci. Perché lo dico? Ma perché vince Chiara sicuro, ha dietro le Zelena, le Zeudine”.

Una volta completato il quadro dei finalisti, il pubblico sarà chiamato a votare il proprio preferito per l’ultima, definitiva elezione. E qui i numeri parlano chiaro. Secondo i sondaggi più recenti, Helena Prestes è la grande favorita con il 59% delle preferenze. Dietro di lei, ma ancora in gioco, Lorenzo Spolverato con il 27%. Molto più staccati tutti gli altri: Mariavittoria e Chiara sono entrambe ferme al 4%, mentre Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma seguono con il 3% ciascuna. Attenzione, però, proprio a Zeudi: già in passato ha dimostrato di poter ribaltare le previsioni grazie al sostegno compatto del suo fandom, e nessuno la dà ancora per spacciata.

Lunedì sera sarà un mix di emozioni, con una doppia votazione a scandire il ritmo della puntata: prima la scelta tra Chiara e Mariavittoria per l’ultimo posto in finale, poi il televoto definitivo per eleggere il vincitore del Grande Fratello 18. I giochi non sono ancora chiusi, e anche i numeri più solidi potrebbero crollare sotto i colpi di scena dell’ultima ora. Chi riuscirà a conquistare il titolo? Chi tra Chiara e Mariavittoria farà il suo ingresso in finale? L’unica certezza è che tutto si deciderà nelle ultime, attesissime ore.