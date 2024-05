“Ecco chi è uscito”. Amici 23, per scoprirlo non dobbiamo aspettare sabato. Infatti, come sappiamo fin troppo bene, per capire chi dei due ragazzi finiti al ballottaggio finale debba uscire, in gare doppiamo aspettare la puntata che andrà in onda sabato sera. Ora però, almeno da quello che riporta Novella 2000, un nome c’è e si scopre finalmente chi è che dovrà lasciare l’accademia di Maria De Filippi e sarà quindi estromesso dalla finale.

>> “La tua vita cambia per sempre”. Amici 23, per Mida arriva il momento della svolta: è Maria a dirglielo

Come abbiamo raccontato, ieri sera c’è stata infatti la registrazione dell’ottava puntata del Serale di Amici e un allievo ha dovuto dire addio a tutti. Sembra che sia successo davvero di tutto. Andiamo a scoprire chi è finito al ballottaggio e il nome del presunto concorrente che ha dovuto lasciare Amici 23. Nella puntata hanno fatto il loro ingrasso ospiti di grande rilievo come Irama, Articolo 31 e Geppi Cucciari.





“Chi è uscito”. Amici, per scoprirlo non dobbiamo aspettare sabato

La prima manche, da quello che si sa, è stata vinta dalla squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ma i due non si fermano qui e i loro ragazzi vincono anche la seconda e la terza sfida in programma. Avranno quindi la meglio: Dustin, Petit e Marisol. Sembra quindi evidente, per esclusione, che al ballottaggio finale dell’ottava puntata di Amici 23 ci sono: Sarah, Mida e Holden.

Poco dopo si salverà l’allievo di Rudy Zerbi, Holden appunto e ad avere la peggio saranno Mida e Sarah. È quindi il momento dei cavalli di battaglia e dopo le performance che vengono descritte come magistrali, i due ragazzi vengono fatti accomodare in casetta. Ora, in genere, le nostre informazioni finiscono qui. Ma per Novella 2000 il web ha già fatto sapere chi ha abbandonato il talent show targato Maria De Filippi.

A dover andarsene, almeno così dicono tutti, sarà proprio Sarah. La ragazza, nonostante la brutta notizia della sua eliminazione, è consapevole, che le cose per lei stanno andando benissimo ed è imminente l’uscita del suo EP fissata al 17 maggio 2024. Ma avrà ragione Novella 2000 e il web che cita, oppure le cose non sono andate così? Non ci resta che attendere e capire.

Leggi anche: “Uno contro l’altra”. Amici 23, choc alla semifinale: i due big lasciano il pubblico senza parole