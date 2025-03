Grande tensione e polemiche a “La Volta Buona“. Durante la puntata odierna del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, intrattenimento e attualità si sono mescolati in un format che da tempo cerca di coniugare leggerezza e riflessione. Tra i temi affrontati, ha trovato spazio una discussione sulle relazioni con una significativa differenza d’età, argomento che continua a dividere l’opinione pubblica.

Ma a far discutere non è stato tanto il tema, quanto un momento di tensione che ha rotto l’atmosfera distesa della trasmissione. Protagoniste, la stessa Balivo e l’ospite Antonella Boralevi. Durante un intervento della scrittrice, visibilmente contrariata, la conduttrice l’ha interrotta con decisione, facendo notare che i ritmi della televisione non si conciliavano con il suo modo di parlare.

Caterina interrompe l’ospite, ondata di critiche social

Un gesto che ha lasciato spiazzati sia la Boralevi che il pubblico in studio, riportando a galla una certa tensione tra le due. Già in passato, infatti, c’era stato un momento simile, quando Boralevi aveva lamentato di non essere riuscita a concludere il proprio intervento a causa di una brusca interruzione. Questa volta, però, il tono di Balivo è apparso ancora più diretto e tagliente, soprattutto quando ha dichiarato: “Antonella, siamo in televisione, i tuoi tempi non sono alla portata nostra”. Una frase che ha colpito come una stilettata e ha subito acceso il dibattito online.

Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. Numerosi utenti hanno espresso solidarietà nei confronti di Antonella Boralevi, accusando la conduttrice di mancanza di rispetto. Diversi i commenti contro Caterina Balivo: “Ma chi si crede di essere?” e “Qualcuno spieghi alla Balivo che non tutti i suoi ospiti devono essere d’accordo con lei per gli argomenti trattati in trasmissione. Ha zittito in maniera molto indicata la Borallevi solo perché stata esprimendo un pareri/concetto diverso dal suo”.

Balivo a Boralevi: "Antonella, siamo in televisione, i tuoi tempi non sono alla portata nostra". Apperò.#lavoltabuona — Lorenza Sebastiani (@LoreSebastiani) March 24, 2025

La polemica è proseguita e molti si sono chiesti quale sia il limite entro il quale una conduttrice dovrebbe agire: “La Balivo da ex miss adesso si sente giornalista che sa tutto lei senza far parlare alle persone esperte di certi argomenti cosa che non è lei. Purtroppo la presunzione è degli ignoranti. A causa sua sono costretto, dopo un po’, a cambiare canale”.

