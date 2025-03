Durante la puntata odierna de La Volta Buona, Caterina Balivo ha voluto rendere omaggio a Pietro Genuardi, l’attore scomparso a 62 anni a causa di una rara malattia del sangue. La sua morte ha profondamente colpito il pubblico e il mondo dello spettacolo. La conduttrice, che lo conosceva personalmente, ha ricordato un momento particolare vissuto insieme a lui nel suo programma, svelando anche di aver sentito oggi la moglie dell’attore, che le ha fatto una richiesta molto toccante.

Genuardi era stato ospite della trasmissione insieme al cast de Il Paradiso delle Signore e, in quell’occasione, si verificò un episodio significativo. Nessuno, all’epoca, sapeva della sua malattia. Durante l’intervista con la psicologa Marinella Cozzolino, nella rubrica Carte Scoperte, Genuardi estrasse una carta che lo colpì profondamente. “Aveva pescato una carta e cambiò espressione, nessuno sapeva nulla”, ha ricordato la Balivo.

Leggi anche: Lutto nella televisione italiana, se ne va un grande attore: Pietro Genuardi è morto





“Cosa è successo quando è stato qui da noi”. Pietro Genuardi, il particolare ricordo di Caterina Balivo

La domanda era diretta: “Qual è stato il periodo più difficile della tua vita?” Lui, con un sorriso, aveva risposto: “Ce ne sono stati parecchi, in questo momento c’è qualche pensiero, però risolveremo tutto”. La conduttrice, sorpresa, aveva replicato: “Così ci fai preoccupare”, e Genuardi aveva minimizzato: “No, sciocchezze, piccole cose, però è un momentino un po’ complicato“.

Ripensando a quel momento, la Balivo ha spiegato: “Si pensava fosse qualcosa di personale, mai avrei immaginato una malattia. Ma quando ha iniziato a parlare, tutti abbiamo capito di non approfondire, perché riguardava la sua salute”.

Addio a Pietro Genuardi: quando l’ultima volta nel nostro studio estrasse una carta e cambiò volto #LVB pic.twitter.com/OGy7x8MYSo — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 14, 2025

Qualche tempo dopo, l’attore rivelò pubblicamente la sua battaglia: “È trascorso un mese da quando ho incontrato tutti voi all’apertura della mostra dedicata a Il Paradiso delle Signore, poi sono scomparso dai radar. Purtroppo, sono vittima di una grave patologia del sangue che richiederà un lungo percorso di cure, culminando con un trapianto di midollo”. Un trapianto che, come ha ricordato la Balivo, fu poi effettivamente eseguito. Infine, la conduttrice ha voluto trasmettere il messaggio della moglie di Genuardi, Linda: “Mi ha chiesto di far brillare la sua luce. Il pensiero che lui non ci sia più è qualcosa che ci lascia tutti senza parole”.